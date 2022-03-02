https://ria.ru/20220302/peregovory-1776046890.html

В офисе Зеленского анонсировали второй раунд переговоров с Россией вечером

В офисе Зеленского анонсировали второй раунд переговоров с Россией вечером - РИА Новости, 02.03.2022

В офисе Зеленского анонсировали второй раунд переговоров с Россией вечером

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил продолжение переговоров с Россией, сообщил телеканал "Суспiльне". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:25

2022-03-02T14:25

2022-03-02T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776000000_230:188:2741:1601_1920x0_80_0_0_ef89d052b8564b5324e8edc29f8b6cb2.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил продолжение переговоров с Россией, сообщил телеканал "Суспiльне"."Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях", — заявил политик.Делегации будут в прежнем составе.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы прибудут на место переговоров и будут ожидать делегацию Украины.Предыдущий раунд прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина