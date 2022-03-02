14:25 02.03.2022 (обновлено: 15:41 02.03.2022)
В офисе Зеленского анонсировали второй раунд переговоров с Россией вечером
Советник главы офиса Зеленского Арестович анонсировал переговоры с Россией вечером 2 марта
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил продолжение переговоров с Россией, сообщил телеканал "Суспiльне".
"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях", — заявил политик.
Делегации будут в прежнем составе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы прибудут на место переговоров и будут ожидать делегацию Украины.
28 февраля, 08:00Геноцид, над которым смеется Европа
Предыдущий раунд прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.
Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.