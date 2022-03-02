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В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины
В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022
В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины
Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:01
2022-03-02T14:01
в мире
стамбул
турция
украина
россия
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик."Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями. Главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал Челик на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности проведения в Стамбуле переговоров между РФ и Украиной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/erdogan-1776037688.html
стамбул
турция
украина
россия
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в мире, стамбул, турция, украина, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
14:01 02.03.2022
 
В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины

В Турции заявили о готовности организовать переговоры России и Украины в Стамбуле

© Depositphotos / seqoyaВид на Стамбул в Турции
Вид на Стамбул в Турции - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / seqoya
Вид на Стамбул в Турции
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
"Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями. Главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал Челик на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности проведения в Стамбуле переговоров между РФ и Украиной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:43
Эрдоган контактирует с Москвой и Киевом, заявили в правящей партии Турции
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСтамбулТурцияУкраинаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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