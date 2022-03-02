https://ria.ru/20220302/peregovory-1776041143.html
В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины
В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022
В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины
Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:01
2022-03-02T14:01
2022-03-02T14:01
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турция
украина
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владимир путин
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик."Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями. Главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал Челик на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности проведения в Стамбуле переговоров между РФ и Украиной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/erdogan-1776037688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, украина, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины
В Турции заявили о готовности организовать переговоры России и Украины в Стамбуле