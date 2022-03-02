https://ria.ru/20220302/peregovory-1776041143.html

В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины

В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины - РИА Новости, 02.03.2022

В Турции заявили о готовности провести переговоры России и Украины

Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:01

2022-03-02T14:01

2022-03-02T14:01

в мире

стамбул

турция

украина

россия

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768212639_0:285:2803:1862_1920x0_80_0_0_fea8c08a8e8a375c1121e9e86f7d8465.jpg

АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик."Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями. Главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня", - сказал Челик на брифинге в среду, отвечая на вопрос о возможности проведения в Стамбуле переговоров между РФ и Украиной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/erdogan-1776037688.html

стамбул

турция

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, турция, украина, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф