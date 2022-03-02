https://ria.ru/20220302/peregovory-1776036620.html

Украина не озвучила ни одного условия на переговорах, заявил Воскресенский

Украина не озвучила ни одного условия на переговорах, заявил Воскресенский - РИА Новости, 02.03.2022

Украина не озвучила ни одного условия на переговорах, заявил Воскресенский

Украина на переговорах с РФ в Белоруссии не озвучила ни одного своего условия, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:38

2022-03-02T13:38

2022-03-02T13:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

белоруссия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина на переговорах с РФ в Белоруссии не озвучила ни одного своего условия, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник, в среду намечен второй раунд на белорусско-польской границе."Украинская сторона официально не озвучила ни одного из условий - ни прекращения огня, ни обсуждения вопроса территориальных моментов. То есть требования постоянно озвучиваются разными спикерами и меняются, в этом вся проблема", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, белоруссия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, россия