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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776035194.html
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня, заявил Воскресенский
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня, заявил Воскресенский - РИА Новости, 02.03.2022
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня, заявил Воскресенский
С украинской делегацией со вчерашнего дня нет связи, организаторы переговоров РФ и Украины в Белоруссии не могут спрогнозировать, когда начнется встреча, заявил РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:33
2022-03-02T13:46
в мире
украина
белоруссия
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. С украинской делегацией со вчерашнего дня нет связи, организаторы переговоров РФ и Украины в Белоруссии не могут спрогнозировать, когда начнется встреча, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник, в среду намечен второй раунд на белорусско-польской границе."Почти со всем составом украинской делегации нет связи, никакой, от слова совсем. Телефоны отключены, то ли они находятся в бункере, то ли у них сел телефон. то ли легла мобильная связь, то ли они умышленно отключились", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Воскресенского, организаторы переговоров не могут спланировать, когда начнется российско-украинская встреча.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html
украина
белоруссия
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в мире, украина, белоруссия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
13:33 02.03.2022 (обновлено: 13:46 02.03.2022)
 
С украинской делегацией нет связи со вчерашнего дня, заявил Воскресенский

Воскресенский заявил об отсутствии связи с украинской делегацией со вчерашнего дня

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. С украинской делегацией со вчерашнего дня нет связи, организаторы переговоров РФ и Украины в Белоруссии не могут спрогнозировать, когда начнется встреча, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник, в среду намечен второй раунд на белорусско-польской границе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 21:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
"Почти со всем составом украинской делегации нет связи, никакой, от слова совсем. Телефоны отключены, то ли они находятся в бункере, то ли у них сел телефон. то ли легла мобильная связь, то ли они умышленно отключились", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Воскресенского, организаторы переговоров не могут спланировать, когда начнется российско-украинская встреча.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБелоруссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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