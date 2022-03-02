https://ria.ru/20220302/peregovory-1776018332.html
Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру
Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру - РИА Новости, 02.03.2022
Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру
Российская делегация в среду вечером будет ждать украинских представителей на месте переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:34
2022-03-02T12:34
2022-03-02T13:30
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская делегация в среду вечером будет ждать украинских представителей на месте переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков", — сказал он.При этом представитель Кремля отказался давать какие-либо прогнозы."Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России", — отметил Песков.Он добавил, что не будет заранее называть место проведения переговоров.Предыдущая встреча прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Она длилась почти пять часов.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html
https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире
12:34 02.03.2022 (обновлено: 13:30 02.03.2022)
Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру
Песков: делегация из России будет ждать украинскую на второй раунд переговоров 2 марта
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская делегация в среду вечером будет ждать украинских представителей на месте переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков", — сказал он.
При этом представитель Кремля отказался давать какие-либо прогнозы.
"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России", — отметил Песков.
Он добавил, что не будет заранее называть место проведения переговоров.
Предыдущая встреча прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии
. Она длилась почти пять часов.
Москву
представляли помощник президента Владимир Мединский
, замглавы МИД Андрей Руденко
, замглавы Минобороны Александр Фомин
, глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
и посол России
в Белоруссии Борис Грызлов
.
Со стороны Киева
на встречу приехали министр обороны Алексей Резников
, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады
Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины
в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины
. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря
и блокировали Мариуполь
. Российские военные также взяли под контроль Херсон.