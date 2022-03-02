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В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой
В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой
Киевские власти сознательно оттягивают переговоры с Россией, считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:19
2022-03-02T09:19
2022-03-02T09:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Киевские власти сознательно оттягивают переговоры с Россией, считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, 2 марта."Переговоры украинской стороной сознательно оттягиваются, и этому есть несколько объяснений. Во-первых, нынешний киевский режим не заинтересован в прекращении огня и гибели людей, а также в установлении мира на Украине. Во-вторых, они не принимают никаких самостоятельных решений. Все согласовывается в Вашингтоне", - заявил Шеремет РИА Новости.По его мнению, сегодня Украиной правит марионеточный режим. "Переговоры нужно вести напрямую с Вашингтоном", - считает депутат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775839746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой