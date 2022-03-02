https://ria.ru/20220302/peregovory-1775973652.html

В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой

В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой - РИА Новости, 02.03.2022

В Госдуме заявили, что Киев сознательно оттягивает переговоры с Москвой

Киевские власти сознательно оттягивают переговоры с Россией, считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:19

2022-03-02T09:19

2022-03-02T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Киевские власти сознательно оттягивают переговоры с Россией, считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, 2 марта."Переговоры украинской стороной сознательно оттягиваются, и этому есть несколько объяснений. Во-первых, нынешний киевский режим не заинтересован в прекращении огня и гибели людей, а также в установлении мира на Украине. Во-вторых, они не принимают никаких самостоятельных решений. Все согласовывается в Вашингтоне", - заявил Шеремет РИА Новости.По его мнению, сегодня Украиной правит марионеточный режим. "Переговоры нужно вести напрямую с Вашингтоном", - считает депутат.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775839746.html

россия

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр