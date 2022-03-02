https://ria.ru/20220302/pentagon-1776150449.html

Пентагон отменил ракетные испытания

Пентагон отменил ракетные испытания - РИА Новости, 02.03.2022

Пентагон отменил ракетные испытания

США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:16

2022-03-02T23:16

2022-03-02T23:53

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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби."США и Россия согласились совсем недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует проводить", - сказал Кирби."Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков", - добавил он.По его словам, министр обороны США дал указание "отложить намеченный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3".При этом Кирби подчеркнул, что испытание не отменено насовсем. Также он заявил, что отложенное испытание Minuteman-3 не повлияет на способности Вашингтона по стратегическому сдерживанию.

https://ria.ru/20220302/mid-1776097080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, пентагон