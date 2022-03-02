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Пентагон отменил ракетные испытания
Пентагон отменил ракетные испытания - РИА Новости, 02.03.2022
Пентагон отменил ракетные испытания
США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:16
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в мире
сша
россия
пентагон
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби."США и Россия согласились совсем недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует проводить", - сказал Кирби."Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков", - добавил он.По его словам, министр обороны США дал указание "отложить намеченный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3".При этом Кирби подчеркнул, что испытание не отменено насовсем. Также он заявил, что отложенное испытание Minuteman-3 не повлияет на способности Вашингтона по стратегическому сдерживанию.
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в мире, сша, россия, пентагон
23:16 02.03.2022 (обновлено: 23:53 02.03.2022)
 
Пентагон отменил ракетные испытания

Пентагон отменил ракетные испытания

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"США и Россия согласились совсем недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует проводить", - сказал Кирби.
"Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков", - добавил он.
По его словам, министр обороны США дал указание "отложить намеченный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3".
При этом Кирби подчеркнул, что испытание не отменено насовсем. Также он заявил, что отложенное испытание Minuteman-3 не повлияет на способности Вашингтона по стратегическому сдерживанию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:42
Россия не хочет воплощения сценария нажатия ядерной кнопки, заявили в МИД
 
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