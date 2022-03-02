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Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России

Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России - РИА Новости, 02.03.2022

Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России

Власти Мальты приостанавливают выдачу так называемых "золотых паспортов" для инвесторов из России и Белоруссии, сообщает местное издание Times of Malta. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:03

2022-03-02T16:03

2022-03-02T16:03

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Мальты приостанавливают выдачу так называемых "золотых паспортов" для инвесторов из России и Белоруссии, сообщает местное издание Times of Malta.Правительство островного государства заявило о невозможности эффективной проверки документов в рамках программы в связи с "последними событиями". По данным издания, речь идет о спецоперации РФ на Украине."Исходя из этого, мальтийское агентство по делам общин и мальтийское агентство по вопросам резидентов приостановили, до дальнейшего уведомления, рассмотрение заявлений на вышеупомянутые статусы (гражданство и вид на жительство) от граждан Российской Федерации и Беларуси", - цитирует издание правительственно коммюнике.Еврокомиссия еще в январе 2019 года заявила о рисках злоупотребления при получении иностранцами видов на жительство и европейских паспортов в рамках национальных программ, в частности Болгарии, Мальты и Кипра. Тогда этим государствам было предложено повысить прозрачность этих схем и ужесточить проверки безопасности.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776062319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, кипр, еврокомиссия, мальта, белоруссия