https://ria.ru/20220302/pasporta-1776072115.html
Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России
Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России - РИА Новости, 02.03.2022
Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России
Власти Мальты приостанавливают выдачу так называемых "золотых паспортов" для инвесторов из России и Белоруссии, сообщает местное издание Times of Malta. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:03
2022-03-02T16:03
2022-03-02T16:03
в мире
россия
кипр
еврокомиссия
мальта
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/77/1497027739_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_50b674951a0cd9e06c34bd92116dcd06.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Мальты приостанавливают выдачу так называемых "золотых паспортов" для инвесторов из России и Белоруссии, сообщает местное издание Times of Malta.Правительство островного государства заявило о невозможности эффективной проверки документов в рамках программы в связи с "последними событиями". По данным издания, речь идет о спецоперации РФ на Украине."Исходя из этого, мальтийское агентство по делам общин и мальтийское агентство по вопросам резидентов приостановили, до дальнейшего уведомления, рассмотрение заявлений на вышеупомянутые статусы (гражданство и вид на жительство) от граждан Российской Федерации и Беларуси", - цитирует издание правительственно коммюнике.Еврокомиссия еще в январе 2019 года заявила о рисках злоупотребления при получении иностранцами видов на жительство и европейских паспортов в рамках национальных программ, в частности Болгарии, Мальты и Кипра. Тогда этим государствам было предложено повысить прозрачность этих схем и ужесточить проверки безопасности.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776062319.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html
россия
кипр
мальта
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/77/1497027739_134:0:918:588_1920x0_80_0_0_6aee88fc307e5115bbe79c74e51afb9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кипр, еврокомиссия, мальта, белоруссия
Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России
Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" для инвесторов из России и Белоруссии