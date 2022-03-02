https://ria.ru/20220302/pasport-1776105436.html

В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт

В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт - РИА Новости, 02.03.2022

В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт

Каждый гражданин РФ, желающий указать свою национальность в паспорте, должен иметь такую возможность, считает сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:23

2022-03-02T18:23

2022-03-02T19:44

общество

сергей бурлаков

россия

паспорт

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Каждый гражданин РФ, желающий указать свою национальность в паспорте, должен иметь такую возможность, считает сенатор Александр Башкин.Ранее депутат Госдумы Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", по его словам, это актуально в сложившейся международной обстановке."Я думаю, каждому гражданину надо дать право выбора, указывать ли свою национальность или нет. Российская конституция не обязывает указывать это в паспорте, но и не запрещает", - сказал Башкин РИА Новости.Башкин отметил, что гордится своей национальностью и желание указать ее в паспорте естественно.

https://ria.ru/20220225/grazhdanstvo-1775149885.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, сергей бурлаков, россия, паспорт