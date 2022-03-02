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В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт
В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт - РИА Новости, 02.03.2022
В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт
Каждый гражданин РФ, желающий указать свою национальность в паспорте, должен иметь такую возможность, считает сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:23
2022-03-02T18:23
2022-03-02T19:44
общество
сергей бурлаков
россия
паспорт
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Каждый гражданин РФ, желающий указать свою национальность в паспорте, должен иметь такую возможность, считает сенатор Александр Башкин.Ранее депутат Госдумы Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", по его словам, это актуально в сложившейся международной обстановке."Я думаю, каждому гражданину надо дать право выбора, указывать ли свою национальность или нет. Российская конституция не обязывает указывать это в паспорте, но и не запрещает", - сказал Башкин РИА Новости.Башкин отметил, что гордится своей национальностью и желание указать ее в паспорте естественно.
https://ria.ru/20220225/grazhdanstvo-1775149885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей бурлаков, россия, паспорт
18:23 02.03.2022 (обновлено: 19:44 02.03.2022)
В Совфеде поддержали идею о возвращении графы "национальность" в паспорт
Сенатор Башкин поддержал идею о возвращении графы "национальность" в паспорт
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Каждый гражданин РФ, желающий указать свою национальность в паспорте, должен иметь такую возможность, считает сенатор Александр Башкин.
Ранее депутат Госдумы Сергей Бурлаков
предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", по его словам, это актуально в сложившейся международной обстановке.
"Я думаю, каждому гражданину надо дать право выбора, указывать ли свою национальность или нет. Российская конституция не обязывает указывать это в паспорте, но и не запрещает", - сказал Башкин РИА Новости.
Башкин отметил, что гордится своей национальностью и желание указать ее в паспорте естественно.
"Не стоит забывать, что национальность - это важный фактор самоидентификации наряду с языком, предками, традициями", - сказал сенатор.