https://ria.ru/20220302/pasport-1776081228.html

В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность"

В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность" - РИА Новости, 02.03.2022

В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность"

Депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", это актуально в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:39

2022-03-02T16:39

2022-03-02T17:04

общество

россия

госдума рф

сергей бурлаков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", это актуально в сложившейся международной обстановке."Я хотел бы, чтобы в российском паспорте снова появилась графа "национальность". Я горжусь тем, что я русский, что мои предки были русскими и дети русские. Нападки со стороны Запада показывают, насколько мы сильная и сплоченная нация", - заявил Бурлаков.Он вышел с этим предложением в связи с текущей международной ситуаций. Депутат привел слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что Россия стала изгоем в международном сообществе."Госпожа Лиз Трасс, нам действительно неприятно наблюдать, как вы отчисляете российских студентов из вузов, отстраняете спортсменов от соревнований, отказываетесь от сотрудничества с российскими бизнесменами, про школьников, которым западные одноклассники объявляют бойкот – я вообще молчу. Но неужели Вы - человек, занимающий такой пост, человек, пропагандирующий мир и уважение на международном уровне, считаете такое заявление уместным и дипломатичным? Вы действительно думаете, что можете задеть нас за живое санкциями или подобными высказываниями?" - отметил Бурлаков.Он также отметил, что у русских патриотизм в крови. "Почитайте историю. Наша страна никогда не покушалась на чужое, мы всегда были защитниками слабых и нуждающихся, в отличие от Европы. Не хочется напоминать о двух мировых войнах и холокосте. Мы и так долгое время мирились с тем, что происходит на Донбассе. Единственное, о чем можно жалеть, что мы не защитили наших братьев и соседей раньше", - сообщил депутат.

https://ria.ru/20220225/grazhdanstvo-1775149885.html

https://ria.ru/20220217/pasport-1773424981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, сергей бурлаков