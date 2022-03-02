https://ria.ru/20220302/pasport-1776081228.html
В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность"
В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность" - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность"
Депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", это актуально в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:39
2022-03-02T16:39
2022-03-02T17:04
общество
россия
госдума рф
сергей бурлаков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", это актуально в сложившейся международной обстановке."Я хотел бы, чтобы в российском паспорте снова появилась графа "национальность". Я горжусь тем, что я русский, что мои предки были русскими и дети русские. Нападки со стороны Запада показывают, насколько мы сильная и сплоченная нация", - заявил Бурлаков.Он вышел с этим предложением в связи с текущей международной ситуаций. Депутат привел слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что Россия стала изгоем в международном сообществе."Госпожа Лиз Трасс, нам действительно неприятно наблюдать, как вы отчисляете российских студентов из вузов, отстраняете спортсменов от соревнований, отказываетесь от сотрудничества с российскими бизнесменами, про школьников, которым западные одноклассники объявляют бойкот – я вообще молчу. Но неужели Вы - человек, занимающий такой пост, человек, пропагандирующий мир и уважение на международном уровне, считаете такое заявление уместным и дипломатичным? Вы действительно думаете, что можете задеть нас за живое санкциями или подобными высказываниями?" - отметил Бурлаков.Он также отметил, что у русских патриотизм в крови. "Почитайте историю. Наша страна никогда не покушалась на чужое, мы всегда были защитниками слабых и нуждающихся, в отличие от Европы. Не хочется напоминать о двух мировых войнах и холокосте. Мы и так долгое время мирились с тем, что происходит на Донбассе. Единственное, о чем можно жалеть, что мы не защитили наших братьев и соседей раньше", - сообщил депутат.
https://ria.ru/20220225/grazhdanstvo-1775149885.html
https://ria.ru/20220217/pasport-1773424981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, сергей бурлаков
16:39 02.03.2022 (обновлено: 17:04 02.03.2022)
В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу "национальность"
Депутат Госдумы Бурлаков предложил вернуть в паспорт графу "национальность"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу "национальность", это актуально в сложившейся международной обстановке.
"Я хотел бы, чтобы в российском паспорте снова появилась графа "национальность". Я горжусь тем, что я русский, что мои предки были русскими и дети русские. Нападки со стороны Запада показывают, насколько мы сильная и сплоченная нация", - заявил Бурлаков.
Он вышел с этим предложением в связи с текущей международной ситуаций. Депутат привел слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс
, которая заявила, что Россия
стала изгоем в международном сообществе.
"Госпожа Лиз Трасс, нам действительно неприятно наблюдать, как вы отчисляете российских студентов из вузов, отстраняете спортсменов от соревнований, отказываетесь от сотрудничества с российскими бизнесменами, про школьников, которым западные одноклассники объявляют бойкот – я вообще молчу. Но неужели Вы - человек, занимающий такой пост, человек, пропагандирующий мир и уважение на международном уровне, считаете такое заявление уместным и дипломатичным? Вы действительно думаете, что можете задеть нас за живое санкциями или подобными высказываниями?" - отметил Бурлаков.
Он также отметил, что у русских патриотизм в крови. "Почитайте историю. Наша страна никогда не покушалась на чужое, мы всегда были защитниками слабых и нуждающихся, в отличие от Европы
. Не хочется напоминать о двух мировых войнах и холокосте. Мы и так долгое время мирились с тем, что происходит на Донбассе
. Единственное, о чем можно жалеть, что мы не защитили наших братьев и соседей раньше", - сообщил депутат.