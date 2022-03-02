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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220302/pandemiya-1776089708.html
Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ
Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ - РИА Новости, 02.03.2022
Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ
Первый год пандемии коронавируса вызвал 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии, говорится в докладе, опубликованном в среду Всемирной организацией... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:09
2022-03-02T17:09
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
депрессия
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Первый год пандемии коронавируса вызвал 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии, говорится в докладе, опубликованном в среду Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)."В первый год пандемии COVID-19 распространенность тревоги и депрессии в мире увеличилась на 25%... Опасения по поводу потенциального увеличения числа психических расстройств уже побудили 90% опрошенных стран включить психическое здоровье и психосоциальную поддержку в свои планы реагирования на COVID-19, но серьезные пробелы и проблемы сохраняются", - говорится в докладе.Как отмечается, одним из основных объяснений такого роста является беспрецедентный стресс, вызванный социальной изоляцией ввиду пандемии. С этим были связаны ограничения на способность людей работать, искать поддержки у близких и участвовать в жизни своих сообществ."Одиночество, страх заражения, страдания, страх собственной смерти и смерти своих близких, горе после тяжелой утраты и финансовые проблемы также упоминались в качестве факторов стресса, приводящих к тревоге и депрессии", - сообщили в ВОЗ.Больше всего пострадали медицинские работники, молодежь и женщины, говорится в докладе. Организация также отмечает, что рост распространенности проблем с психическим здоровьем совпал с серьезными сбоями в работе служб по охране психического здоровья, что привело к огромным пробелам в уходе за теми, кто в нем больше всего нуждается.Директор департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Девора Кестель заявила, что страны-члены организации должны срочно увеличить инвестиции в сферу психического здоровья и принять меры для того, чтобы психологическая поддержка была доступна всем нуждающимся.
https://ria.ru/20210211/bol-1596925243.html
https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, депрессия
17:09 02.03.2022
 
Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ

ВОЗ: пандемия COVID-19 вызвала 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Первый год пандемии коронавируса вызвал 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии, говорится в докладе, опубликованном в среду Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"В первый год пандемии COVID-19 распространенность тревоги и депрессии в мире увеличилась на 25%... Опасения по поводу потенциального увеличения числа психических расстройств уже побудили 90% опрошенных стран включить психическое здоровье и психосоциальную поддержку в свои планы реагирования на COVID-19, но серьезные пробелы и проблемы сохраняются", - говорится в докладе.
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Как отмечается, одним из основных объяснений такого роста является беспрецедентный стресс, вызванный социальной изоляцией ввиду пандемии. С этим были связаны ограничения на способность людей работать, искать поддержки у близких и участвовать в жизни своих сообществ.
"Одиночество, страх заражения, страдания, страх собственной смерти и смерти своих близких, горе после тяжелой утраты и финансовые проблемы также упоминались в качестве факторов стресса, приводящих к тревоге и депрессии", - сообщили в ВОЗ.
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Больше всего пострадали медицинские работники, молодежь и женщины, говорится в докладе. Организация также отмечает, что рост распространенности проблем с психическим здоровьем совпал с серьезными сбоями в работе служб по охране психического здоровья, что привело к огромным пробелам в уходе за теми, кто в нем больше всего нуждается.
Директор департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Девора Кестель заявила, что страны-члены организации должны срочно увеличить инвестиции в сферу психического здоровья и принять меры для того, чтобы психологическая поддержка была доступна всем нуждающимся.
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