https://ria.ru/20220302/pandemiya-1776089708.html

Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ

Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ - РИА Новости, 02.03.2022

Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ

Первый год пандемии коронавируса вызвал 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии, говорится в докладе, опубликованном в среду Всемирной организацией... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:09

2022-03-02T17:09

2022-03-02T17:09

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Первый год пандемии коронавируса вызвал 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии, говорится в докладе, опубликованном в среду Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)."В первый год пандемии COVID-19 распространенность тревоги и депрессии в мире увеличилась на 25%... Опасения по поводу потенциального увеличения числа психических расстройств уже побудили 90% опрошенных стран включить психическое здоровье и психосоциальную поддержку в свои планы реагирования на COVID-19, но серьезные пробелы и проблемы сохраняются", - говорится в докладе.Как отмечается, одним из основных объяснений такого роста является беспрецедентный стресс, вызванный социальной изоляцией ввиду пандемии. С этим были связаны ограничения на способность людей работать, искать поддержки у близких и участвовать в жизни своих сообществ."Одиночество, страх заражения, страдания, страх собственной смерти и смерти своих близких, горе после тяжелой утраты и финансовые проблемы также упоминались в качестве факторов стресса, приводящих к тревоге и депрессии", - сообщили в ВОЗ.Больше всего пострадали медицинские работники, молодежь и женщины, говорится в докладе. Организация также отмечает, что рост распространенности проблем с психическим здоровьем совпал с серьезными сбоями в работе служб по охране психического здоровья, что привело к огромным пробелам в уходе за теми, кто в нем больше всего нуждается.Директор департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Девора Кестель заявила, что страны-члены организации должны срочно увеличить инвестиции в сферу психического здоровья и принять меры для того, чтобы психологическая поддержка была доступна всем нуждающимся.

https://ria.ru/20210211/bol-1596925243.html

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, депрессия