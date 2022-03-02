Пандемия COVID-19 вызвала рост случаев тревожности и депрессии, заявила ВОЗ
ВОЗ: пандемия COVID-19 вызвала 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии
Эмблема Всемирной организации здравоохранения
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Первый год пандемии коронавируса вызвал 25-процентный рост случаев тревожности и депрессии, говорится в докладе, опубликованном в среду Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"В первый год пандемии COVID-19 распространенность тревоги и депрессии в мире увеличилась на 25%... Опасения по поводу потенциального увеличения числа психических расстройств уже побудили 90% опрошенных стран включить психическое здоровье и психосоциальную поддержку в свои планы реагирования на COVID-19, но серьезные пробелы и проблемы сохраняются", - говорится в докладе.
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Как отмечается, одним из основных объяснений такого роста является беспрецедентный стресс, вызванный социальной изоляцией ввиду пандемии. С этим были связаны ограничения на способность людей работать, искать поддержки у близких и участвовать в жизни своих сообществ.
"Одиночество, страх заражения, страдания, страх собственной смерти и смерти своих близких, горе после тяжелой утраты и финансовые проблемы также упоминались в качестве факторов стресса, приводящих к тревоге и депрессии", - сообщили в ВОЗ.
Больше всего пострадали медицинские работники, молодежь и женщины, говорится в докладе. Организация также отмечает, что рост распространенности проблем с психическим здоровьем совпал с серьезными сбоями в работе служб по охране психического здоровья, что привело к огромным пробелам в уходе за теми, кто в нем больше всего нуждается.
Директор департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Девора Кестель заявила, что страны-члены организации должны срочно увеличить инвестиции в сферу психического здоровья и принять меры для того, чтобы психологическая поддержка была доступна всем нуждающимся.
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