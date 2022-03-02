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Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва
Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва - РИА Новости, 02.03.2022
Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва
Россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва, сообщает пресс-служба Кремля со... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:10
2022-03-02T15:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента России Владимира Путина."Предоставлять гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях, право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях). Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин
15:10 02.03.2022
 
Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва

Работающие в аккредитованных организациях в сфере IT получат право на отсрочку от призыва

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтправка призывников на военную службу
Отправка призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.
"Предоставлять гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях, право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях). Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:56
Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России
 
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