https://ria.ru/20220302/otsrochka-1776058952.html
Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва
Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва - РИА Новости, 02.03.2022
Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва
Россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва, сообщает пресс-служба Кремля со... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:10
2022-03-02T15:10
2022-03-02T15:10
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента России Владимира Путина."Предоставлять гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях, право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях). Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220302/razvitie-1776054933.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва
Работающие в аккредитованных организациях в сфере IT получат право на отсрочку от призыва