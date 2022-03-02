https://ria.ru/20220302/otsrochka-1776058952.html

Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва

Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва - РИА Новости, 02.03.2022

Россияне, работающие в IT, получат право на отсрочку от призыва

Россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва, сообщает пресс-служба Кремля со... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:10

2022-03-02T15:10

2022-03-02T15:10

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента России Владимира Путина."Предоставлять гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях, право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях). Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220302/razvitie-1776054933.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин