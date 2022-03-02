https://ria.ru/20220302/oracle-1776148688.html
Oracle приостановила работу в России
Oracle приостановила работу в России - РИА Новости, 02.03.2022
Oracle приостановила работу в России
Американская технологическая компания Oracle приостановила работу в России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает компания в своем Twitter. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:56
2022-03-02T22:56
2022-03-02T22:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
технологии
oracle corporation
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30067/39/300673904_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_18a495001efeeb7af6919e6663f4d7be.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская технологическая компания Oracle приостановила работу в России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает компания в своем Twitter."От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку как избранного правительства Украины, так и ее народа, корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остин, штат Техас. Компания является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30067/39/300673904_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e87870271de79ec3b3ee5e0d1d1b5647.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, oracle corporation, россия, сша
Oracle приостановила работу в России
Oracle приостановила работу в России