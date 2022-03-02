https://ria.ru/20220302/oracle-1776148688.html

Oracle приостановила работу в России

Oracle приостановила работу в России - РИА Новости, 02.03.2022

Oracle приостановила работу в России

Американская технологическая компания Oracle приостановила работу в России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает компания в своем Twitter. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:56

2022-03-02T22:56

2022-03-02T22:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

технологии

oracle corporation

россия

сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская технологическая компания Oracle приостановила работу в России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает компания в своем Twitter."От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку как избранного правительства Украины, так и ее народа, корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остин, штат Техас. Компания является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, технологии, oracle corporation, россия, сша