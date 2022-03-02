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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/oracle-1776148688.html
Oracle приостановила работу в России
Oracle приостановила работу в России - РИА Новости, 02.03.2022
Oracle приостановила работу в России
Американская технологическая компания Oracle приостановила работу в России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает компания в своем Twitter. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:56
2022-03-02T22:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
технологии
oracle corporation
россия
сша
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская технологическая компания Oracle приостановила работу в России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает компания в своем Twitter."От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку как избранного правительства Украины, так и ее народа, корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остин, штат Техас. Компания является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
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в мире, технологии, oracle corporation, россия, сша
22:56 02.03.2022
 
Oracle приостановила работу в России

Oracle приостановила работу в России

© Flickr / Peter KaminskiШтаб-кваритира Oracle
Штаб-кваритира Oracle - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Flickr / Peter Kaminski
Штаб-кваритира Oracle. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская технологическая компания Oracle приостановила работу в России на фоне эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает компания в своем Twitter.
"От имени 150 тысяч сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку как избранного правительства Украины, так и ее народа, корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остин, штат Техас. Компания является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТехнологииOracle CorporationРоссияСША
 
 
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