https://ria.ru/20220302/oneweb-1776052777.html
"Роскосмос" потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb
"Роскосмос" потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb - РИА Новости, 02.03.2022
"Роскосмос" потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb
"Роскосмос" назвал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb условием проведения запуска 5 марта с Байконура ракетой "Союз-2.1б"... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:48
2022-03-02T14:48
2022-03-02T16:46
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. "Роскосмос" назвал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb условием проведения запуска 5 марта с Байконура ракетой "Союз-2.1б" одноименных спутников связи.Ранее "Роскосмос" предупредил OneWeb, что если компания 4 марта до 21:30 не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" уберут со старта, а спутники демонтируют."В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".Пока подготовка к пуску проходит в штатном режиме, добавили в госкорпорации. Старт "Союза" намечен на 01:41 мск 5 марта.Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
https://ria.ru/20220302/roskosmos-1776013033.html
https://ria.ru/20220301/rogozin-1775939344.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, роскосмос, великобритания, в мире, байконур (город), земля, россия, oneweb, союз
14:48 02.03.2022 (обновлено: 16:46 02.03.2022)
"Роскосмос" потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb
"Роскосмос" потребовал от Великобритании выйти из списка акционеров OneWeb