https://ria.ru/20220302/ofshory-1776009592.html

Испания предложила включить Россию в черный список офшоров

Испания предложила включить Россию в черный список офшоров - РИА Новости, 02.03.2022

Испания предложила включить Россию в черный список офшоров

Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:03

2022-03-02T12:03

2022-03-02T12:03

экономика

владимир путин

украина

россия

испания

промсвязьбанк

совкомбанк

втб

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МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес."Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития – ред.), - объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Но в воскресенье пресс-служба кабмина Германии заявила, что все российские банки, которые уже подпали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775971826.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775887034.html

украина

россия

испания

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, украина, россия, испания, промсвязьбанк, совкомбанк, втб