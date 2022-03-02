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Испания предложила включить Россию в черный список офшоров
Испания предложила включить Россию в черный список офшоров - РИА Новости, 02.03.2022
Испания предложила включить Россию в черный список офшоров
Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:03
2022-03-02T12:03
экономика
владимир путин
украина
россия
испания
промсвязьбанк
совкомбанк
втб
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МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес."Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития – ред.), - объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Но в воскресенье пресс-служба кабмина Германии заявила, что все российские банки, которые уже подпали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775971826.html
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экономика, владимир путин, украина, россия, испания, промсвязьбанк, совкомбанк, втб
12:03 02.03.2022
 
Испания предложила включить Россию в черный список офшоров

Премьер Испании Санчес предложил включить Россию в черный список офшоров

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Читать ria.ru в
МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес.
"Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития – ред.), - объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:05
В США попросили Белый дом исключить российский уран из-под санкций
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Но в воскресенье пресс-служба кабмина Германии заявила, что все российские банки, которые уже подпали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мексика не присоединится к санкциям против России
 
ЭкономикаВладимир ПутинУкраинаРоссияИспанияПромсвязьбанкСовкомбанкВТБ
 
 
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