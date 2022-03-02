https://ria.ru/20220302/ofshory-1776009592.html
Испания предложила включить Россию в черный список офшоров
Испания предложила включить Россию в черный список офшоров - РИА Новости, 02.03.2022
Испания предложила включить Россию в черный список офшоров
Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:03
2022-03-02T12:03
2022-03-02T12:03
экономика
владимир путин
украина
россия
испания
промсвязьбанк
совкомбанк
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ec1ca7dfbac3ff1117012adc470788e0.jpg
МАДРИД, 2 мар – РИА Новости. Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес."Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития – ред.), - объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон", - заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Но в воскресенье пресс-служба кабмина Германии заявила, что все российские банки, которые уже подпали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие, будут исключены из международной системы межбанковских переводов SWIFT.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775971826.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775887034.html
украина
россия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_47:0:1820:1330_1920x0_80_0_0_25c1ce38929f21d13060cad1054af0de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, украина, россия, испания, промсвязьбанк, совкомбанк, втб
Испания предложила включить Россию в черный список офшоров
Премьер Испании Санчес предложил включить Россию в черный список офшоров