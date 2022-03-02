https://ria.ru/20220302/odezhda-1776089299.html
Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию
Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию - РИА Новости, 02.03.2022
Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию
Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций перестал доставлять посылки в Россию, убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:07
2022-03-02T17:07
2022-03-02T17:07
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций перестал доставлять посылки в Россию, убедилась корреспондент РИА Новости."К сожалению, варианты доставки в настоящее время недоступны", - говорится в разделе "Доставка и возвраты" на официальном сайте ритейлера при указании страны доставки Россия.Ранее американский производитель спортивных товаров Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. Опрошенные агентством эксперты сообщали, что санкции в отношении страны могут привести к уходу с отечественного рынка до 40% зарубежных ритейлеров и сетей общепита.В то же время онлайн-магазины мировых брендов одежды Adidas, Puma, Reebok, New Balance и Vans продолжают доставлять заказы в Россию, несмотря на международные санкции.Компания ASOS была основана в 2000 году в Лондоне. Сейчас веб-сайт продает более 850 брендов, а также свой собственный ассортимент одежды и аксессуаров.
https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, лондон
Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию
Интернет-ритейлер ASOS прекратил доставку товаров в Россию
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций перестал доставлять посылки в Россию, убедилась корреспондент РИА Новости.
"К сожалению, варианты доставки в настоящее время недоступны", - говорится в разделе "Доставка и возвраты" на официальном сайте ритейлера при указании страны доставки Россия
.
Ранее американский производитель спортивных товаров Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. Опрошенные агентством эксперты сообщали, что санкции в отношении страны могут привести к уходу с отечественного рынка до 40% зарубежных ритейлеров и сетей общепита.
В то же время онлайн-магазины мировых брендов одежды Adidas, Puma, Reebok, New Balance и Vans продолжают доставлять заказы в Россию, несмотря на международные санкции.
Компания ASOS была основана в 2000 году в Лондоне
. Сейчас веб-сайт продает более 850 брендов, а также свой собственный ассортимент одежды и аксессуаров.