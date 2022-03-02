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Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию
Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию - РИА Новости, 02.03.2022
Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию
Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций перестал доставлять посылки в Россию, убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:07
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экономика
россия
лондон
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций перестал доставлять посылки в Россию, убедилась корреспондент РИА Новости."К сожалению, варианты доставки в настоящее время недоступны", - говорится в разделе "Доставка и возвраты" на официальном сайте ритейлера при указании страны доставки Россия.Ранее американский производитель спортивных товаров Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. Опрошенные агентством эксперты сообщали, что санкции в отношении страны могут привести к уходу с отечественного рынка до 40% зарубежных ритейлеров и сетей общепита.В то же время онлайн-магазины мировых брендов одежды Adidas, Puma, Reebok, New Balance и Vans продолжают доставлять заказы в Россию, несмотря на международные санкции.Компания ASOS была основана в 2000 году в Лондоне. Сейчас веб-сайт продает более 850 брендов, а также свой собственный ассортимент одежды и аксессуаров.
https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html
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экономика, россия, лондон
17:07 02.03.2022
 
Магазин ASOS прекратил доставку товаров в Россию

Интернет-ритейлер ASOS прекратил доставку товаров в Россию

© AFP 2022 / Getty Images/Gonzalo MarroquinЛоготип интернет-магазина ASOS
Логотип интернет-магазина ASOS - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Gonzalo Marroquin
Логотип интернет-магазина ASOS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS на фоне международных санкций перестал доставлять посылки в Россию, убедилась корреспондент РИА Новости.
"К сожалению, варианты доставки в настоящее время недоступны", - говорится в разделе "Доставка и возвраты" на официальном сайте ритейлера при указании страны доставки Россия.
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В то же время онлайн-магазины мировых брендов одежды Adidas, Puma, Reebok, New Balance и Vans продолжают доставлять заказы в Россию, несмотря на международные санкции.
Компания ASOS была основана в 2000 году в Лондоне. Сейчас веб-сайт продает более 850 брендов, а также свой собственный ассортимент одежды и аксессуаров.
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