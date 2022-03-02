20:39 02.03.2022 (обновлено: 21:26 02.03.2022)
Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
Басурин: украинские войска 12 раз обстреляли ДНР в среду, погибли два мирных жителя
Эдуард Басурин
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные 12 раз в среду обстреляли Донецкую народную республику из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате огня погибли двое мирных жителей, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"С начала текущих суток противник 12 раз открывал огонь по нашей территории с применением 120-миллиметровых миномётов, вооружения БМП, а также различных гранатомётов", - сказал Басурин.
По его словам, под огнем украинских военных оказались шесть населенных пунктов республики.
"В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Двое граждан получили ранения. Поврежден один жилой дом", - отметил он.
Артиллерийские подразделения Народной милиции Донецкой народной республики контрбатарейным огнем уничтожили большую часть артиллерии двух бригад украинских военных, сообщил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. В результате контрбатарейного огня артиллерийскими подразделениями НМ ДНР уничтожена большая часть артиллерии 56-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригады", - сказал журналистам Басурин.
Эдуард Басурин заявил, что операция по освобождению Волновахи и Мариуполя продолжается, украинские войска оказывают активное сопротивление.
Ранее в среду в ДНР сообщили, что освобождены 37 населенных пунктов.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
"Подразделения Народной милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Мариуполь и Волноваха. Националистические формирования оказывают активное сопротивление, располагая свои орудия вблизи жилых домов", - сказал Басурин.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.