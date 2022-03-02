https://ria.ru/20220302/obstrely-1776134489.html

Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022

Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные 12 раз в среду обстреляли Донецкую народную республику из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате огня... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:39

2022-03-02T20:39

2022-03-02T21:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_98d902ce864f48e1f452b37e50a1f82e.jpg

ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные 12 раз в среду обстреляли Донецкую народную республику из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате огня погибли двое мирных жителей, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."С начала текущих суток противник 12 раз открывал огонь по нашей территории с применением 120-миллиметровых миномётов, вооружения БМП, а также различных гранатомётов", - сказал Басурин.По его словам, под огнем украинских военных оказались шесть населенных пунктов республики."В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Двое граждан получили ранения. Поврежден один жилой дом", - отметил он.Артиллерийские подразделения Народной милиции Донецкой народной республики контрбатарейным огнем уничтожили большую часть артиллерии двух бригад украинских военных, сообщил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. В результате контрбатарейного огня артиллерийскими подразделениями НМ ДНР уничтожена большая часть артиллерии 56-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригады", - сказал журналистам Басурин.Эдуард Басурин заявил, что операция по освобождению Волновахи и Мариуполя продолжается, украинские войска оказывают активное сопротивление.Ранее в среду в ДНР сообщили, что освобождены 37 населенных пунктов."Подразделения Народной милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Мариуполь и Волноваха. Националистические формирования оказывают активное сопротивление, располагая свои орудия вблизи жилых домов", - сказал Басурин.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/obstrely-1775783772.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, украина