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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/obstrely-1776134489.html
Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 02.03.2022
Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ
Украинские военные 12 раз в среду обстреляли Донецкую народную республику из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате огня... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:39
2022-03-02T21:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные 12 раз в среду обстреляли Донецкую народную республику из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате огня погибли двое мирных жителей, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."С начала текущих суток противник 12 раз открывал огонь по нашей территории с применением 120-миллиметровых миномётов, вооружения БМП, а также различных гранатомётов", - сказал Басурин.По его словам, под огнем украинских военных оказались шесть населенных пунктов республики."В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Двое граждан получили ранения. Поврежден один жилой дом", - отметил он.Артиллерийские подразделения Народной милиции Донецкой народной республики контрбатарейным огнем уничтожили большую часть артиллерии двух бригад украинских военных, сообщил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. В результате контрбатарейного огня артиллерийскими подразделениями НМ ДНР уничтожена большая часть артиллерии 56-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригады", - сказал журналистам Басурин.Эдуард Басурин заявил, что операция по освобождению Волновахи и Мариуполя продолжается, украинские войска оказывают активное сопротивление.Ранее в среду в ДНР сообщили, что освобождены 37 населенных пунктов."Подразделения Народной милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Мариуполь и Волноваха. Националистические формирования оказывают активное сопротивление, располагая свои орудия вблизи жилых домов", - сказал Басурин.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/obstrely-1775783772.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, украина
20:39 02.03.2022 (обновлено: 21:26 02.03.2022)
 
Басурин заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Басурин: украинские войска 12 раз обстреляли ДНР в среду, погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эдуард Басурин
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские военные 12 раз в среду обстреляли Донецкую народную республику из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов, в результате огня погибли двое мирных жителей, сообщил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"С начала текущих суток противник 12 раз открывал огонь по нашей территории с применением 120-миллиметровых миномётов, вооружения БМП, а также различных гранатомётов", - сказал Басурин.
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По его словам, под огнем украинских военных оказались шесть населенных пунктов республики.
"В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения. Двое граждан получили ранения. Поврежден один жилой дом", - отметил он.
Артиллерийские подразделения Народной милиции Донецкой народной республики контрбатарейным огнем уничтожили большую часть артиллерии двух бригад украинских военных, сообщил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. В результате контрбатарейного огня артиллерийскими подразделениями НМ ДНР уничтожена большая часть артиллерии 56-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригады", - сказал журналистам Басурин.
Эдуард Басурин заявил, что операция по освобождению Волновахи и Мариуполя продолжается, украинские войска оказывают активное сопротивление.
Ранее в среду в ДНР сообщили, что освобождены 37 населенных пунктов.
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"Подразделения Народной милиции ДНР продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Мариуполь и Волноваха. Националистические формирования оказывают активное сопротивление, располагая свои орудия вблизи жилых домов", - сказал Басурин.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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