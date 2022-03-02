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Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне

Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне - РИА Новости, 02.03.2022

Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне

Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта февраля зафиксировали взрывы и пулеметные обстрелы в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T02:46

2022-03-02T02:46

2022-03-02T03:27

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта февраля зафиксировали взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне и в окрестностях этих городов, сообщила миссия.Отмечается, что 1 марта группы наблюдения из Донецкого и Луганского патрульных узлов были эвакуированы. Мониторинговая группа в Харькове отозвана в город Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны, группа в Херсоне остается в укрытии. Глава СММ ОБСЕ и старшее руководство останутся на Украине до завершения эвакуации.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/obse-1775936021.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, обсе, признание днр и лнр в россии, харьков, херсон, украина