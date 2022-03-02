02:46 02.03.2022 (обновлено: 03:27 02.03.2022)
Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне
Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта февраля зафиксировали взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне и в окрестностях этих городов, сообщила миссия.
"Вечером 28 февраля и утром 1 марта СММ продолжала слышать многочисленные взрывы и сильный пулеметный огонь в Донецке, Харькове, Херсоне и их окрестностях", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что 1 марта группы наблюдения из Донецкого и Луганского патрульных узлов были эвакуированы. Мониторинговая группа в Харькове отозвана в город Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны, группа в Херсоне остается в укрытии. Глава СММ ОБСЕ и старшее руководство останутся на Украине до завершения эвакуации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.