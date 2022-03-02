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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне
Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне - РИА Новости, 02.03.2022
Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне
Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта февраля зафиксировали взрывы и пулеметные обстрелы в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T02:46
2022-03-02T03:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
признание днр и лнр в россии
харьков
херсон
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта февраля зафиксировали взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне и в окрестностях этих городов, сообщила миссия.Отмечается, что 1 марта группы наблюдения из Донецкого и Луганского патрульных узлов были эвакуированы. Мониторинговая группа в Харькове отозвана в город Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны, группа в Херсоне остается в укрытии. Глава СММ ОБСЕ и старшее руководство останутся на Украине до завершения эвакуации.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/obse-1775936021.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, обсе, признание днр и лнр в россии, харьков, херсон, украина
02:46 02.03.2022 (обновлено: 03:27 02.03.2022)
 
Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне

Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта февраля зафиксировали взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне и в окрестностях этих городов, сообщила миссия.
"Вечером 28 февраля и утром 1 марта СММ продолжала слышать многочисленные взрывы и сильный пулеметный огонь в Донецке, Харькове, Херсоне и их окрестностях", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что 1 марта группы наблюдения из Донецкого и Луганского патрульных узлов были эвакуированы. Мониторинговая группа в Харькове отозвана в город Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны, группа в Херсоне остается в укрытии. Глава СММ ОБСЕ и старшее руководство останутся на Украине до завершения эвакуации.
Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 21:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОБСЕПризнание ДНР и ЛНР в РоссииХарьковХерсонУкраина
 
 
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