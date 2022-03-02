https://ria.ru/20220302/obstrel-1776108397.html

В ЛНР заявили об обстреле Голубовского запрещенными минами

В ЛНР заявили об обстреле Голубовского запрещенными минами - РИА Новости, 02.03.2022

В ЛНР заявили об обстреле Голубовского запрещенными минами

Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:35

2022-03-02T18:35

2022-03-02T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпущено 6 мин запрещенного калибра 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 15.15 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Голубовское: миномет 120 мм (6 мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина