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Глава Донецка сообщил об обстреле ВСУ Александровки

Глава Донецка сообщил об обстреле ВСУ Александровки - РИА Новости, 02.03.2022

Глава Донецка сообщил об обстреле ВСУ Александровки

Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:05

2022-03-02T11:05

2022-03-02T11:13

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В 10.50 украинские боевики открыли огонь по Александровке", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин