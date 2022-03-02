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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/obstrel-1775995930.html
Глава Донецка сообщил об обстреле ВСУ Александровки
Глава Донецка сообщил об обстреле ВСУ Александровки - РИА Новости, 02.03.2022
Глава Донецка сообщил об обстреле ВСУ Александровки
Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:05
2022-03-02T11:13
в мире
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В 10.50 украинские боевики открыли огонь по Александровке", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
11:05 02.03.2022 (обновлено: 11:13 02.03.2022)
 
Глава Донецка сообщил об обстреле ВСУ Александровки

Глава Донецка Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ Александровки

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"В 10.50 украинские боевики открыли огонь по Александровке", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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