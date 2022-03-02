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Женщина, раненная во время обстрела Горловки со стороны ВСУ, умерла

Женщина, раненная во время обстрела Горловки со стороны ВСУ, умерла - РИА Новости, 02.03.2022

Женщина, раненная во время обстрела Горловки со стороны ВСУ, умерла

Женщина, раненная во время обстрелов со стороны украинских войск в понедельник в Горловке, скончалась, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:49

2022-03-02T10:49

2022-03-02T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

иван приходько

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Женщина, раненная во время обстрелов со стороны украинских войск в понедельник в Горловке, скончалась, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, мирная жительница 1987 г.р., пострадавшая 28.02. в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Горловка, скончалась", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских войск погибло до четырех человек, ранены 10 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, иван приходько, вооруженные силы рф, россия, владимир путин