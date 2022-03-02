https://ria.ru/20220302/obstrel-1775954441.html
Украинские войска обстреливают Донецк
Украинские войска обстреливают Донецк - РИА Новости, 02.03.2022
Украинские войска обстреливают Донецк
Поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом украинских войск, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:25
2022-03-02T01:25
2022-03-02T02:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом украинских войск, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины, украина
01:25 02.03.2022 (обновлено: 02:34 02.03.2022)
Украинские войска обстреливают Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреливают поселок Шахты им. Абакумова в Донецке