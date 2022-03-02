https://ria.ru/20220302/obstrel-1775954441.html

Украинские войска обстреливают Донецк

Украинские войска обстреливают Донецк - РИА Новости, 02.03.2022

Украинские войска обстреливают Донецк

Поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом украинских войск, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:25

2022-03-02T01:25

2022-03-02T02:34

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом украинских войск, сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, днр, вооруженные силы украины, украина