Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник
Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Россию, покидают Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в РФ, покидают Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости информированный источник.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. Как уточнял источник РИА Новости, в составе миссии 146 наблюдателей. Они поселились в гостинице в Ростове-на-Дону.
В среду вечером, согласно наблюдениям корреспондента агентства, миссионеры с вещами разместились в автобусах, которые направились к выезду из города.
"Представители ОБСЕ направились в Краснодарский край, откуда планируют вылететь по домам", - сказал собеседник агентства.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.