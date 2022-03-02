https://ria.ru/20220302/obse-1776103198.html

Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник

Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2022

Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник

Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в РФ, покидают Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:09

2022-03-02T18:09

2022-03-02T18:09

обсе

луганск

краснодарский край

россия

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в мире

хельга шмид

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в РФ, покидают Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости информированный источник.Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. Как уточнял источник РИА Новости, в составе миссии 146 наблюдателей. Они поселились в гостинице в Ростове-на-Дону.В среду вечером, согласно наблюдениям корреспондента агентства, миссионеры с вещами разместились в автобусах, которые направились к выезду из города."Представители ОБСЕ направились в Краснодарский край, откуда планируют вылететь по домам", - сказал собеседник агентства.Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.

https://ria.ru/20220302/obstrely-1775956460.html

https://ria.ru/20220301/obse-1775789989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

обсе, луганск, краснодарский край, россия, украина, в мире, хельга шмид, ростов-на-дону, краснодар