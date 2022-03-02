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Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник
Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2022
Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник
Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в РФ, покидают Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:09
2022-03-02T18:09
обсе
луганск
краснодарский край
россия
украина
в мире
хельга шмид
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в РФ, покидают Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости информированный источник.Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. Как уточнял источник РИА Новости, в составе миссии 146 наблюдателей. Они поселились в гостинице в Ростове-на-Дону.В среду вечером, согласно наблюдениям корреспондента агентства, миссионеры с вещами разместились в автобусах, которые направились к выезду из города."Представители ОБСЕ направились в Краснодарский край, откуда планируют вылететь по домам", - сказал собеседник агентства.Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
https://ria.ru/20220302/obstrely-1775956460.html
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обсе, луганск, краснодарский край, россия, украина, в мире, хельга шмид, ростов-на-дону, краснодар
18:09 02.03.2022
 
Представители ОБСЕ покинули Ростов-на-Дону, сообщил источник

Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Россию, покидают Ростов-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в РФ, покидают Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости информированный источник.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. Как уточнял источник РИА Новости, в составе миссии 146 наблюдателей. Они поселились в гостинице в Ростове-на-Дону.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 02:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Миссия ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне
В среду вечером, согласно наблюдениям корреспондента агентства, миссионеры с вещами разместились в автобусах, которые направились к выезду из города.
"Представители ОБСЕ направились в Краснодарский край, откуда планируют вылететь по домам", - сказал собеседник агентства.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 12:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин
 
ОБСЕЛуганскКраснодарский крайРоссияУкраинаВ миреХельга ШмидРостов-на-ДонуКраснодар
 
 
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