https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

Сервис 360° начал принимать обращения по ведению бизнеса в условиях санкций

Сервис 360° начал принимать обращения по ведению бизнеса в условиях санкций - РИА Новости, 02.03.2022

Сервис 360° начал принимать обращения по ведению бизнеса в условиях санкций

На сайте "Сервис 360°", созданном Корпорацией МСП для оказания поддержки предпринимателям, открыт прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:27

2022-03-02T17:27

2022-03-02T17:28

михаил мишустин

корпорация мсп

александр исаевич

россия

мсп банк

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. На сайте "Сервис 360°", созданном Корпорацией МСП для оказания поддержки предпринимателям, открыт прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба КМСП.Он отметил, что сервис позволяет предпринимателям оперативно получить ответ на свой вопрос, а также необходимую господдержку. Это касается, в том числе, случаев нарушений моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и ИП, вводимого с 10 марта правительством РФ. Мораторий будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан, о чем сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин."Сервис 360°" был запущен в ноябре 2021 года. Он включает в себя восемь тематических разделов, где можно оставить обращение по поводу конкретных проблем, в том числе связанных с трудностями при проведении торгов, по вопросам проверок контролирующими органами, а также поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации МСП, институтов развития по вопросам получения мер господдержки.Обратную связь по своим обращениям бизнес получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ требуется больше времени, но в любом случае предельный срок рассмотрения обращения не может превышать 15 рабочих дней, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил мишустин, корпорация мсп, александр исаевич, россия, мсп банк