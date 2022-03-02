17:27 02.03.2022 (обновлено: 17:28 02.03.2022)
Сервис 360° начал принимать обращения по ведению бизнеса в условиях санкций
© предоставлено Корпорацией МСПБаннер онлайн-канала "Сервис 360°" на сайте Корпорации МСП
© предоставлено Корпорацией МСП
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. На сайте "Сервис 360°", созданном Корпорацией МСП для оказания поддержки предпринимателям, открыт прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба КМСП.
"В условиях, когда в отношении нашей страны и бизнеса введены беспрецедентные ограничительные меры, одна из задач Корпорации МСП – оказание быстрой и адресной помощи пострадавшим от санкций предпринимателям. Для повышения скорости обработки обращений мы увеличили штат сотрудников, отвечающих за работу "Сервиса 360°". Сегодня он — фактически горячая линия, которая позволяет бизнесу обратиться к нам по любому вопросу, связанному с работой в условиях санкций, и оперативно получить квалифицированную помощь", — приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Александра Исаевича.
Он отметил, что сервис позволяет предпринимателям оперативно получить ответ на свой вопрос, а также необходимую господдержку. Это касается, в том числе, случаев нарушений моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и ИП, вводимого с 10 марта правительством РФ. Мораторий будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан, о чем сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сервис 360°" был запущен в ноябре 2021 года. Он включает в себя восемь тематических разделов, где можно оставить обращение по поводу конкретных проблем, в том числе связанных с трудностями при проведении торгов, по вопросам проверок контролирующими органами, а также поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации МСП, институтов развития по вопросам получения мер господдержки.
Обратную связь по своим обращениям бизнес получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ требуется больше времени, но в любом случае предельный срок рассмотрения обращения не может превышать 15 рабочих дней, добавили в пресс-службе.