Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине
Минобороны заявило, что ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала спецоперации более 1500 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационная станция", - рассказал генерал.
Он добавил, что также уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.
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Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине, под контроль взяты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка", - сказал Конашенков журналистам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.