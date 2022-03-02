https://ria.ru/20220302/obekty-1776138058.html

Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине

Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили с начала спецоперации более 1500 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:11

2022-03-02T21:11

2022-03-02T21:11

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала спецоперации более 1500 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины."Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационная станция", - рассказал генерал.Он добавил, что также уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине, под контроль взяты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка", - сказал Конашенков журналистам.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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