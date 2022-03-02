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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/obekty-1776138058.html
Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине
Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала спецоперации более 1500 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:11
2022-03-02T21:11
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала спецоперации более 1500 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины."Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационная станция", - рассказал генерал.Он добавил, что также уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине, под контроль взяты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка", - сказал Конашенков журналистам.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина, в мире
21:11 02.03.2022
 
Минобороны: ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине

Минобороны заявило, что ВС России уничтожили более 1500 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала спецоперации более 1500 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
"Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 радиолокационная станция", - рассказал генерал.
Он добавил, что также уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Вооруженные силы РФ продолжают брать под контроль населенные пункты на Украине, под контроль взяты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка", - сказал Конашенков журналистам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Почему китайцы поддерживают российскую спецоперацию на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
 
 
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