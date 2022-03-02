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Американский исследователь: Россия и США нужны друг другу как никогда
Американский исследователь: Россия и США нужны друг другу как никогда - РИА Новости, 02.03.2022
Американский исследователь: Россия и США нужны друг другу как никогда
Россия и США нужны друг другу как никогда раньше, считает американский писатель и исследователь России Сюзанна Мэсси. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:18
2022-03-02T01:18
в мире
рональд рейган
россия
сша
москва
вашингтон
сюзанна мэсси
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Россия и США нужны друг другу как никогда раньше, считает американский писатель и исследователь России Сюзанна Мэсси.В конце декабря она получила российское гражданство. В прошлом Мэсси работала советником президента США Рональда Рейгана с 1984 по 1988 годы.Мэсси выразила надежду, что Вашингтон и Москва смогут объединиться в преодолении нынешнего кризиса на Украине, где РФ проводит военную операцию по демилитаризации. "Я надеюсь на это. Мы можем очень хорошо работать вместе, и мы должны", — сказала она.Мэсси указала, что она не политик и не знает реальных причин напряженности вокруг Украины. "Мы просто недостаточно знаем о том, что происходит", — сказала она.
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в мире, рональд рейган, россия, сша, москва, вашингтон, сюзанна мэсси
01:18 02.03.2022
 
Американский исследователь: Россия и США нужны друг другу как никогда

Американский исследователь Мэсси: Россия и США нужны друг другу как никогда раньше

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен пожимают руки во время встречи в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Россия и США нужны друг другу как никогда раньше, считает американский писатель и исследователь России Сюзанна Мэсси.

"Я абсолютно уверена, что Россия и США никогда прежде так не нуждались друг в друге. Мы нужны вам, вы нужны нам", — сказала Мэсси РИА Новости.

В конце декабря она получила российское гражданство. В прошлом Мэсси работала советником президента США Рональда Рейгана с 1984 по 1988 годы.
Мэсси выразила надежду, что Вашингтон и Москва смогут объединиться в преодолении нынешнего кризиса на Украине, где РФ проводит военную операцию по демилитаризации. "Я надеюсь на это. Мы можем очень хорошо работать вместе, и мы должны", — сказала она.
Мэсси указала, что она не политик и не знает реальных причин напряженности вокруг Украины. "Мы просто недостаточно знаем о том, что происходит", — сказала она.
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В миреРональд РейганРоссияСШАМоскваВашингтонСюзанна Мэсси
 
 
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