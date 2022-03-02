https://ria.ru/20220302/nuzhda-1775954149.html

Американский исследователь: Россия и США нужны друг другу как никогда

Американский исследователь: Россия и США нужны друг другу как никогда - РИА Новости, 02.03.2022

Американский исследователь: Россия и США нужны друг другу как никогда

Россия и США нужны друг другу как никогда раньше, считает американский писатель и исследователь России Сюзанна Мэсси. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:18

2022-03-02T01:18

2022-03-02T01:18

в мире

рональд рейган

россия

сша

москва

вашингтон

сюзанна мэсси

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Россия и США нужны друг другу как никогда раньше, считает американский писатель и исследователь России Сюзанна Мэсси.В конце декабря она получила российское гражданство. В прошлом Мэсси работала советником президента США Рональда Рейгана с 1984 по 1988 годы.Мэсси выразила надежду, что Вашингтон и Москва смогут объединиться в преодолении нынешнего кризиса на Украине, где РФ проводит военную операцию по демилитаризации. "Я надеюсь на это. Мы можем очень хорошо работать вместе, и мы должны", — сказала она.Мэсси указала, что она не политик и не знает реальных причин напряженности вокруг Украины. "Мы просто недостаточно знаем о том, что происходит", — сказала она.

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

россия

сша

москва

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, рональд рейган, россия, сша, москва, вашингтон, сюзанна мэсси