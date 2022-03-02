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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220302/ntv-1776079273.html
НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах
НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах - РИА Новости, 02.03.2022
НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах
Телеканал НТВ сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:34
2022-03-02T16:42
медиавойны
нтв (телеканал)
общество
технологии
санкции в отношении россии
youtube
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Телеканал НТВ сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе."Итак, YouTube-каналы НТВ больше недоступны жителям других стран. Сейчас в черном списке — больше 70 государств, в том числе вся Европа", - сказано в сообщении в Telegram-канале НТВ.Как отметили в телекомпании, еще 14 лет у YouTube-каналов было ноль подписчиков, а сейчас - 17 миллионов. "Четырнадцать лет мы развивали аккаунты, выкладывали лучшие шоу, сериалы и программы. Google был вполне доволен, не скупился на свои "серебряные", "золотые" и "бриллиантовые" награды, а заодно неплохо зарабатывал", - добавили в сообщении.Также телеканал отметил, что полное отключение вещания - вопрос времени. В связи с этим зрителям порекомендовали использовать сайт, приложения и VPN.
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нтв (телеканал), общество, технологии, санкции в отношении россии, youtube
16:34 02.03.2022 (обновлено: 16:42 02.03.2022)
 
НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах

Телекомпания НТВ сообщила о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтенд телекомпании НТВ
Стенд телекомпании НТВ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стенд телекомпании НТВ
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Телеканал НТВ сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе.
"Итак, YouTube-каналы НТВ больше недоступны жителям других стран. Сейчас в черном списке — больше 70 государств, в том числе вся Европа", - сказано в сообщении в Telegram-канале НТВ.
Как отметили в телекомпании, еще 14 лет у YouTube-каналов было ноль подписчиков, а сейчас - 17 миллионов. "Четырнадцать лет мы развивали аккаунты, выкладывали лучшие шоу, сериалы и программы. Google был вполне доволен, не скупился на свои "серебряные", "золотые" и "бриллиантовые" награды, а заодно неплохо зарабатывал", - добавили в сообщении.
Также телеканал отметил, что полное отключение вещания - вопрос времени. В связи с этим зрителям порекомендовали использовать сайт, приложения и VPN.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:57
В Москве не ожидали санкций против журналистов и спортсменов, заявил Лавров
 
МедиавойныНТВ (телеканал)ОбществоТехнологииСанкции в отношении РоссииYouTube
 
 
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