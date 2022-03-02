https://ria.ru/20220302/ntv-1776079273.html

НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах

НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах - РИА Новости, 02.03.2022

НТВ сообщил о блокировке его YouTube-каналов в более чем 70 странах

Телеканал НТВ сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:34

2022-03-02T16:34

2022-03-02T16:42

медиавойны

нтв (телеканал)

общество

технологии

санкции в отношении россии

youtube

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Телеканал НТВ сообщил, что его YouTube-каналы заблокировали в более чем 70 странах, в том числе во всей Европе."Итак, YouTube-каналы НТВ больше недоступны жителям других стран. Сейчас в черном списке — больше 70 государств, в том числе вся Европа", - сказано в сообщении в Telegram-канале НТВ.Как отметили в телекомпании, еще 14 лет у YouTube-каналов было ноль подписчиков, а сейчас - 17 миллионов. "Четырнадцать лет мы развивали аккаунты, выкладывали лучшие шоу, сериалы и программы. Google был вполне доволен, не скупился на свои "серебряные", "золотые" и "бриллиантовые" награды, а заодно неплохо зарабатывал", - добавили в сообщении.Также телеканал отметил, что полное отключение вещания - вопрос времени. В связи с этим зрителям порекомендовали использовать сайт, приложения и VPN.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нтв (телеканал), общество, технологии, санкции в отношении россии, youtube