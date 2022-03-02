https://ria.ru/20220302/neft-1776077286.html

Страны ОПЕК+ в апреле увеличат добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ в апреле увеличат добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 02.03.2022

Страны ОПЕК+ в апреле увеличат добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки

ОПЕК+ в апреле, как и ожидалось, продолжит плановое увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, следующую встречу проведет 31 марта, говорится в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:24

2022-03-02T16:24

2022-03-02T18:32

экономика

опек

цены на нефть

александр новак

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ОПЕК+ в апреле, как и ожидалось, продолжит плановое увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, следующую встречу проведет 31 марта, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам заседания в среду."ОПЕК и участвующие (в соглашении - ред.) производители нефти, не входящие в ОПЕК, решили ... подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденный на 19-м министерском заседании, и решение скорректировать вверх общую добычу в апреле 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки", - говорится в коммюнике.В нем также сообщается, что следующее заседание альянса ОПЕК+ состоится 31 марта.ОПЕК+ отмечает критическую важность полного соблюдения странами своих обязательств по соглашению, а также необходимость следовать механизму компенсаций несокращенной ранее добычи нефти рядом стран альянса. Этот механизм действует до конца июня 2022 года.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.Оценка ситуации на рынкеПо мнению экспертов, ОПЕК+ пока воздерживается от изменения параметров соглашения по двум основным причинам. Во-первых, ряд стран альянса из-за нехватки производственных мощностей не справляется даже с текущими обязательствами по росту добычи. Во-вторых, в условиях геополитической неопределенности сразу по двум направлениям - Иран и Россия-Украина - менять стратегию опрометчиво.Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания фактически подтвердил это. По его словам, ОПЕК+ в целом считает ситуацию на мировом рынке сбалансированной: спрос продолжает восстанавливаться, а запасы в хранилищах - сокращаться. Однако, альянс отмечает и ряд факторов, которые создают неопределенность."Мы также видим, что есть в том числе неопределенности на рынке, мы будем продолжать ежемесячно встречаться, чтобы оценивать ситуацию на рынке. Неопределенности, связанные с человеческими факторами - это и геополитическая ситуация, и инвестиции, которые в течение последних двух лет снизились, они влияют на темпы восстановления добычи", - рассказал Новак.Вице-премьер пояснил, что недоинвестирование в отрасль привело к тому, что возможности многих стран ОПЕК+ по восстановлению добычи, их свободные мощности значительно снижаются. Что касается цен на нефть, то сегодня их волатильность достаточно большая, отметил Новак. По его словам, Россия надеется, что эта ситуация сбалансируется в течение года.Мировые цены на нефть в среду вновь обновили многолетние максимумы. Стоимость марки Brent в ходе торгов превышала 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года

https://ria.ru/20220302/neft-1775956621.html

https://ria.ru/20220301/ogranichenie-1775918451.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, опек, цены на нефть, александр новак, россия