https://ria.ru/20220302/neft-1776075844.html

Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель - РИА Новости, 02.03.2022

Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:18

2022-03-02T16:18

2022-03-02T16:18

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара.Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, опек, brent