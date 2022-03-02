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Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель - РИА Новости, 02.03.2022
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:18
2022-03-02T16:18
2022-03-02T16:18
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара.Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, опек, brent
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 г