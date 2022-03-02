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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220302/neft-1776075844.html
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель - РИА Новости, 02.03.2022
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:18
2022-03-02T16:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
опек
brent
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара.Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.
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экономика, цены на нефть, опек, brent
16:18 02.03.2022
 
Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 г

© AP Photo / PA / Andrew MilliganНефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / PA / Andrew Milligan
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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США выделяют 30 миллионов баррелей нефти для стабилизации цен
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьОПЕКBrent
 
 
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