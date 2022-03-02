https://ria.ru/20220302/neft-1776068704.html

Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 400 тысяч баррелей

Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 400 тысяч баррелей - РИА Новости, 02.03.2022

Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 400 тысяч баррелей

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидаемо рекомендовал альянсу в апреле продолжить рост добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:48

2022-03-02T15:48

2022-03-02T15:48

экономика

цены на нефть

опек

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидаемо рекомендовал альянсу в апреле продолжить рост добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Рекомендация - снова рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки", - рассказал собеседник агентства об итогах встречи комитета, состоявшейся в среду.Теперь эту рекомендацию предстоит обсудить и утвердить всем главам делегаций ОПЕК+ на заседании, которое ожидается следом.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20220302/neft-1775956621.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, опек