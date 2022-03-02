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Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 400 тысяч баррелей
Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 400 тысяч баррелей - РИА Новости, 02.03.2022
Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 400 тысяч баррелей
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидаемо рекомендовал альянсу в апреле продолжить рост добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:48
2022-03-02T15:48
экономика
цены на нефть
опек
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидаемо рекомендовал альянсу в апреле продолжить рост добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Рекомендация - снова рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки", - рассказал собеседник агентства об итогах встречи комитета, состоявшейся в среду.Теперь эту рекомендацию предстоит обсудить и утвердить всем главам делегаций ОПЕК+ на заседании, которое ожидается следом.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, цены на нефть, опек
15:48 02.03.2022
 
Источник: комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 400 тысяч баррелей

Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в апреле увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидаемо рекомендовал альянсу в апреле продолжить рост добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Рекомендация - снова рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки", - рассказал собеседник агентства об итогах встречи комитета, состоявшейся в среду.
Теперь эту рекомендацию предстоит обсудить и утвердить всем главам делегаций ОПЕК+ на заседании, которое ожидается следом.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.
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