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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220302/neft-1775988091.html
Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель - РИА Новости, 02.03.2022
Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продолжают расти, Brent пробила уровень в 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:40
2022-03-02T11:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти, Brent пробила уровень в 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:41 мск майские фьючерсы на Brent прибавляли на 7,14 процента, торгуясь в районе 112,53 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,25 процента, до 110,88 доллара за баррель.Последний раз такие цены отмечались 2 июля 2014 года.На ситуацию влияют прежде всего усилившиеся опасения по поводу срывов поставок из-за санкций и ухода энергетических компаний из России — об этом уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV и Exxon Mobil.При этом решение стран Международного энергетического агентства выбросить на рынок дополнительно 60 миллионов баррелей из стратегического резерва не оказывает сильного давления на котировки, отмечают эксперты.
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экономика, цены на нефть
10:40 02.03.2022 (обновлено: 11:11 02.03.2022)
 
Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель впервые со 2 июля 2014 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти, Brent пробила уровень в 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 10:41 мск майские фьючерсы на Brent прибавляли на 7,14 процента, торгуясь в районе 112,53 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,25 процента, до 110,88 доллара за баррель.
Последний раз такие цены отмечались 2 июля 2014 года.
На ситуацию влияют прежде всего усилившиеся опасения по поводу срывов поставок из-за санкций и ухода энергетических компаний из России — об этом уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV и Exxon Mobil.
При этом решение стран Международного энергетического агентства выбросить на рынок дополнительно 60 миллионов баррелей из стратегического резерва не оказывает сильного давления на котировки, отмечают эксперты.
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