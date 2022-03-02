https://ria.ru/20220302/neft-1775988091.html

Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель - РИА Новости, 02.03.2022

Цена на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают расти, Brent пробила уровень в 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:40

2022-03-02T10:40

2022-03-02T11:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти, Brent пробила уровень в 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:41 мск майские фьючерсы на Brent прибавляли на 7,14 процента, торгуясь в районе 112,53 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,25 процента, до 110,88 доллара за баррель.Последний раз такие цены отмечались 2 июля 2014 года.На ситуацию влияют прежде всего усилившиеся опасения по поводу срывов поставок из-за санкций и ухода энергетических компаний из России — об этом уже объявили BP, Shell, Equinor, OMV и Exxon Mobil.При этом решение стран Международного энергетического агентства выбросить на рынок дополнительно 60 миллионов баррелей из стратегического резерва не оказывает сильного давления на котировки, отмечают эксперты.

https://ria.ru/20220302/neft-1775960187.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть