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США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва - РИА Новости, 02.03.2022
США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
США продадут 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает минэнерго на своем сайте. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T02:58
2022-03-02T04:09
в мире
цены на нефть
сша
минэнерго сша
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США продадут 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает минэнерго на своем сайте.Как говорится в публикации, "управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта".При этом, отмечает ведомство, страны — участницы Международного энергетического агентства намерены присоединиться к инициативе Вашингтона.Коллективная инициатива в общем счете приведет к выпуску 60 миллионов баррелей нефти.
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в мире, цены на нефть, сша, минэнерго сша
02:58 02.03.2022 (обновлено: 04:09 02.03.2022)
 
США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

Минэнерго США: страна выпустит 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США продадут 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает минэнерго на своем сайте.
Как говорится в публикации, "управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта".
При этом, отмечает ведомство, страны — участницы Международного энергетического агентства намерены присоединиться к инициативе Вашингтона.
Коллективная инициатива в общем счете приведет к выпуску 60 миллионов баррелей нефти.
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