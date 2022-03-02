https://ria.ru/20220302/neft-1775956621.html

США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва - РИА Новости, 02.03.2022

США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

США продадут 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает минэнерго на своем сайте. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T02:58

2022-03-02T02:58

2022-03-02T04:09

в мире

цены на нефть

сша

минэнерго сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f662c5c72cc51000f6595a38d7748f1d.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США продадут 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает минэнерго на своем сайте.Как говорится в публикации, "управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта".При этом, отмечает ведомство, страны — участницы Международного энергетического агентства намерены присоединиться к инициативе Вашингтона.Коллективная инициатива в общем счете приведет к выпуску 60 миллионов баррелей нефти.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, цены на нефть, сша, минэнерго сша