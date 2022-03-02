https://ria.ru/20220302/neft-1775956621.html
США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва - РИА Новости, 02.03.2022
США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
США продадут 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает минэнерго на своем сайте. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T02:58
2022-03-02T02:58
2022-03-02T04:09
в мире
цены на нефть
сша
минэнерго сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f662c5c72cc51000f6595a38d7748f1d.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. США продадут 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, сообщает минэнерго на своем сайте.Как говорится в публикации, "управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта".При этом, отмечает ведомство, страны — участницы Международного энергетического агентства намерены присоединиться к инициативе Вашингтона.Коллективная инициатива в общем счете приведет к выпуску 60 миллионов баррелей нефти.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_506:186:2989:2048_1920x0_80_0_0_b6fc75d0b36019c59c269a3b8b25637c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, минэнерго сша
02:58 02.03.2022 (обновлено: 04:09 02.03.2022)
США выпустят 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
Минэнерго США: страна выпустит 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва