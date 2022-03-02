https://ria.ru/20220302/nebenzya-1776140722.html

Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, заявил Небензя

Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, заявил Небензя - РИА Новости, 02.03.2022

Цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, заявил Небензя

Цели спецоперации РФ на Украине выполняются и будут достигнуты, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:35

2022-03-02T21:35

2022-03-02T21:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ООН, 2 мар - РИА Новости. Цели спецоперации РФ на Украине выполняются и будут достигнуты, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Цели нашей специальной операции объявлены на основании статьи 51 Устава ООН, выполняются и будут достигнуты", - сказал Небензя.Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.Мирный сценарий для Украины можно ускорить, если радикалы не будут прикрываться мирными гражданами, заявил на заседании спецсессии Генассамблеи постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мирный сценарий для Украины можно ускорить, если радикалы позаботятся о сохранности жизней граждан своей страны и не будут прикрываться ими", - сказал Небензя.Он указал, что такого призыва в принятой сегодня резолюции ГА ООН нет.Россия передаст сегодня руководству ООН свидетельства о размещении украинскими радикалами военной техники в жилых районах, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Нам известно о планируемых националистическими батальонами провокациях, которые они заготовили, с участием гражданского населения с тем, чтобы впоследствии обвинить в этом российские войска", - сказал Небензя."Вопреки нормам международного гуманитарного права в жилых кварталах размещается военная техника, системы залпового огня, артиллерийские установки. Мы сегодня передадим примеры подобных действий руководству ООН, которое до настоящего момента утверждало, что не располагает подобными свидетельствами", - добавил он.По его словам, ответственность за это полностью лежит на украинских властях, так же как и за преступную раздачу оружия всем желающим.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначение таких мер - прерогатива СБ ООН.Резолюция, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, василий небензя, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, россия, украина, ситуация в днр и лнр