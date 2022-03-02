https://ria.ru/20220302/nebenzya-1776127534.html
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине
Запад угрозами заставлял страны голосовать за проект резолюции ГА ООН, осуждающий спецоперацию РФ на Украине, заявил перед голосованием постпред РФ при ООН... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:55
2022-03-02T19:55
2022-03-02T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
василий небензя
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ООН, 2 мар – РИА Новости. Запад угрозами заставлял страны голосовать за проект резолюции ГА ООН, осуждающий спецоперацию РФ на Украине, заявил перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя."Призываем всех не поддерживать этот проект", - сказал Небензя."Мы знаем о беспрецедентном давлении, которое западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это были открытые циничные угрозы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220302/granitsy-1776121914.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, василий небензя
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН против спецоперации России