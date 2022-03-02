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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/nebenzya-1776127534.html
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине
Запад угрозами заставлял страны голосовать за проект резолюции ГА ООН, осуждающий спецоперацию РФ на Украине, заявил перед голосованием постпред РФ при ООН... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:55
2022-03-02T19:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
василий небензя
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ООН, 2 мар – РИА Новости. Запад угрозами заставлял страны голосовать за проект резолюции ГА ООН, осуждающий спецоперацию РФ на Украине, заявил перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя."Призываем всех не поддерживать этот проект", - сказал Небензя."Мы знаем о беспрецедентном давлении, которое западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это были открытые циничные угрозы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220302/granitsy-1776121914.html
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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в мире, россия, украина, василий небензя
19:55 02.03.2022
 
Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине

Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН против спецоперации России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 2 мар – РИА Новости. Запад угрозами заставлял страны голосовать за проект резолюции ГА ООН, осуждающий спецоперацию РФ на Украине, заявил перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Призываем всех не поддерживать этот проект", - сказал Небензя.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2 марта, 19:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал, в каких границах должны быть признаны ДНР и ЛНР
"Мы знаем о беспрецедентном давлении, которое западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это были открытые циничные угрозы", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВасилий Небензя
 
 
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