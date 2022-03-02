https://ria.ru/20220302/nebenzya-1776127534.html

Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине

Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Небензя: Запад заставлял страны голосовать за резолюцию ГА ООН по Украине

Запад угрозами заставлял страны голосовать за проект резолюции ГА ООН, осуждающий спецоперацию РФ на Украине, заявил перед голосованием постпред РФ при ООН... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:55

2022-03-02T19:55

2022-03-02T19:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

василий небензя

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ООН, 2 мар – РИА Новости. Запад угрозами заставлял страны голосовать за проект резолюции ГА ООН, осуждающий спецоперацию РФ на Украине, заявил перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя."Призываем всех не поддерживать этот проект", - сказал Небензя."Мы знаем о беспрецедентном давлении, которое западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это были открытые циничные угрозы", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220302/granitsy-1776121914.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

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украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, василий небензя