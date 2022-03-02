https://ria.ru/20220302/nato-1776030726.html

НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц

НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 02.03.2022

НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц

Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:14

2022-03-02T13:14

2022-03-02T13:31

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации", - сказал Шольц, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Израиль вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, германия, олаф шольц, россия, ситуация в днр и лнр