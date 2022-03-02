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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/nato-1776030726.html
НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц
НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 02.03.2022
НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц
Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:14
2022-03-02T13:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
германия
олаф шольц
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации", - сказал Шольц, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Израиль вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html
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в мире, украина, нато, германия, олаф шольц, россия, ситуация в днр и лнр
13:14 02.03.2022 (обновлено: 13:31 02.03.2022)
 
НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства из-за событий на Украине

© REUTERS / John Macdougall/ PoolКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/ Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации", - сказал Шольц, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Израиль вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом.
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД заявили, что за фейками об операции России на Украине стоит НАТО
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад открыл век нового варварства
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОГерманияОлаф ШольцРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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