https://ria.ru/20220302/nalog-1776047513.html
Правительство продлит сроки уплаты налогов
Правительство продлит сроки уплаты налогов - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство продлит сроки уплаты налогов
Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:27
2022-03-02T14:27
2022-03-02T14:39
россия
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."И еще, рассмотрим важные поправки в налоговый кодекс. Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них продление сроков их уплаты. И такие же полномочия предоставим и высшим органам государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Точно так же у нас была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии", - отметил председатель правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, правительство рф
14:27 02.03.2022 (обновлено: 14:39 02.03.2022)
Правительство продлит сроки уплаты налогов
Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне