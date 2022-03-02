https://ria.ru/20220302/nalog-1776047513.html

Правительство продлит сроки уплаты налогов

Правительство продлит сроки уплаты налогов - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство продлит сроки уплаты налогов

Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:27

2022-03-02T14:27

2022-03-02T14:39

россия

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."И еще, рассмотрим важные поправки в налоговый кодекс. Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них продление сроков их уплаты. И такие же полномочия предоставим и высшим органам государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Точно так же у нас была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии", - отметил председатель правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, экономика, михаил мишустин, правительство рф