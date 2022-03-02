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Правительство продлит сроки уплаты налогов
Правительство продлит сроки уплаты налогов - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство продлит сроки уплаты налогов
Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:27
2022-03-02T14:39
россия
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."И еще, рассмотрим важные поправки в налоговый кодекс. Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них продление сроков их уплаты. И такие же полномочия предоставим и высшим органам государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Точно так же у нас была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии", - отметил председатель правительства.
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россия, экономика, михаил мишустин, правительство рф
14:27 02.03.2022 (обновлено: 14:39 02.03.2022)
 
Правительство продлит сроки уплаты налогов

Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство продлит сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"И еще, рассмотрим важные поправки в налоговый кодекс. Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, среди них продление сроков их уплаты. И такие же полномочия предоставим и высшим органам государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
"Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Точно так же у нас была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии", - отметил председатель правительства.
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