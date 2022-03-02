https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html
Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль
Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль
Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:23
2022-03-02T14:23
2022-03-02T14:33
экономика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства."На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220302/sotrudniki-1776045520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, правительство рф
14:23 02.03.2022 (обновлено: 14:33 02.03.2022)
Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль
Мишустин: правительство на три года освободит российские IT-компании от налога на прибыль