https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html

Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль

Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство на три года освободит IT-компании от налога на прибыль

Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:23

2022-03-02T14:23

2022-03-02T14:33

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства."На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220302/sotrudniki-1776045520.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, михаил мишустин, правительство рф