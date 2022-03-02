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Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста
Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста - РИА Новости, 02.03.2022
Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста
Министерство транспорта России предлагает установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста, следует из... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:58
2022-03-02T11:58
россия
керченский пролив
таманский полуостров
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство транспорта России предлагает установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста, следует из проекта приказа, опубликованного в среду."Приказываю установить запретные для плавания районы в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива: в акватории Керченского пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла (включая их площади)", - говорится в документе с указанием точных координат.Разработчики проекта документа объясняют необходимость его принятия обеспечением безопасности в районе транспортного перехода.Согласно документу, в указанных запретных районах будет запрещено плавание всех судов, даже маломерных, и военных кораблей за исключением кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии РФ, а также военно-морского флота и пограничной службы. А суда, которые участвуют в процессе технологического обслуживания Крымского моста, будут допускаться в указанные районы по особому разрешению.Документ сейчас проходит процесс независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 8 марта.
https://ria.ru/20211230/most-1766241357.html
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россия
керченский пролив
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россия, керченский пролив, таманский полуостров, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
11:58 02.03.2022
 
Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста

Минтранс предложил установить запретные для плавания судов зоны у Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство транспорта России предлагает установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста, следует из проекта приказа, опубликованного в среду.
"Приказываю установить запретные для плавания районы в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива: в акватории Керченского пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла (включая их площади)", - говорится в документе с указанием точных координат.
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Разработчики проекта документа объясняют необходимость его принятия обеспечением безопасности в районе транспортного перехода.
Согласно документу, в указанных запретных районах будет запрещено плавание всех судов, даже маломерных, и военных кораблей за исключением кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии РФ, а также военно-морского флота и пограничной службы. А суда, которые участвуют в процессе технологического обслуживания Крымского моста, будут допускаться в указанные районы по особому разрешению.
Документ сейчас проходит процесс независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 8 марта.
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РоссияКерченский проливТаманский полуостровОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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