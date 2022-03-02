https://ria.ru/20220302/most-1776008153.html

Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста

Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста - РИА Новости, 02.03.2022

Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста

Министерство транспорта России предлагает установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста, следует из... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:58

2022-03-02T11:58

2022-03-02T11:58

россия

керченский пролив

таманский полуостров

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство транспорта России предлагает установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста, следует из проекта приказа, опубликованного в среду."Приказываю установить запретные для плавания районы в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива: в акватории Керченского пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла (включая их площади)", - говорится в документе с указанием точных координат.Разработчики проекта документа объясняют необходимость его принятия обеспечением безопасности в районе транспортного перехода.Согласно документу, в указанных запретных районах будет запрещено плавание всех судов, даже маломерных, и военных кораблей за исключением кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии РФ, а также военно-морского флота и пограничной службы. А суда, которые участвуют в процессе технологического обслуживания Крымского моста, будут допускаться в указанные районы по особому разрешению.Документ сейчас проходит процесс независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 8 марта.

https://ria.ru/20211230/most-1766241357.html

https://ria.ru/20210910/most-1749546018.html

россия

керченский пролив

таманский полуостров

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, керченский пролив, таманский полуостров, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)