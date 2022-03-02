Минтранс предложил установить запретные для судов зоны у Крымского моста
Минтранс предложил установить запретные для плавания судов зоны у Крымского моста
Крымский мост
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство транспорта России предлагает установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста, следует из проекта приказа, опубликованного в среду.
"Приказываю установить запретные для плавания районы в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива: в акватории Керченского пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла (включая их площади)", - говорится в документе с указанием точных координат.
30 декабря 2021, 21:06Премьер Украины предложил санкции против строителей Крымского моста
Разработчики проекта документа объясняют необходимость его принятия обеспечением безопасности в районе транспортного перехода.
Согласно документу, в указанных запретных районах будет запрещено плавание всех судов, даже маломерных, и военных кораблей за исключением кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии РФ, а также военно-морского флота и пограничной службы. А суда, которые участвуют в процессе технологического обслуживания Крымского моста, будут допускаться в указанные районы по особому разрешению.
Документ сейчас проходит процесс независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 8 марта.
10 сентября 2021, 15:44Турчинов заявил о срыве плана по "зачистке" Крымского моста