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Киев хочет запретить заход российских судов в свои воды и порты

Киев хочет запретить заход российских судов в свои воды и порты - РИА Новости, 02.03.2022

Киев хочет запретить заход российских судов в свои воды и порты

Украина запретит заход в территориальное море и украинские порты судов под флагом России и украинских судов — в порты восточного соседа, сообщило украинское... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:17

2022-03-02T01:17

2022-03-02T04:13

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украина запретит заход в территориальное море и украинские порты судов под флагом России и украинских судов — в порты восточного соседа, сообщило украинское министерство инфраструктуры на своем сайте.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/feyki-1775912907.html

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, украина