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Киев хочет запретить заход российских судов в свои воды и порты
Киев хочет запретить заход российских судов в свои воды и порты - РИА Новости, 02.03.2022
Киев хочет запретить заход российских судов в свои воды и порты
Украина запретит заход в территориальное море и украинские порты судов под флагом России и украинских судов — в порты восточного соседа, сообщило украинское... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:17
2022-03-02T01:17
2022-03-02T04:13
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украина запретит заход в территориальное море и украинские порты судов под флагом России и украинских судов — в порты восточного соседа, сообщило украинское министерство инфраструктуры на своем сайте.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина
01:17 02.03.2022 (обновлено: 04:13 02.03.2022)
Киев хочет запретить заход российских судов в свои воды и порты
Украина планирует запретить заход в территориальное море и порты судов под флагом России
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Украина запретит заход в территориальное море и украинские порты судов под флагом России и украинских судов — в порты восточного соседа, сообщило
украинское министерство инфраструктуры на своем сайте.
"Готовится распорядительный документ, касающийся запрета плавания в территориальном море Украины, а также захода в морские порта Украины: судов под флагом Российской Федерации; судов, владельцами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане Российской Федерации, юридические лица, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции (в соответствии с законом Украины "О санкциях")", — говорится в сообщении.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.