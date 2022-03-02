https://ria.ru/20220302/montre-1776041692.html

В Анкаре пообещали соблюдать Конвенцию Монтре

В Анкаре пообещали соблюдать Конвенцию Монтре - РИА Новости, 02.03.2022

В Анкаре пообещали соблюдать Конвенцию Монтре

Турция будет следовать объективным положениям Конвенции Монтре, не займет позицию, которая ухудшит ситуацию, заявил пресс-секретарь правящей Партии... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:03

2022-03-02T14:03

2022-03-02T14:12

турция

в мире

дарданеллы

босфор

монтре

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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция будет следовать объективным положениям Конвенции Монтре, не займет позицию, которая ухудшит ситуацию, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."Самый спорный вопрос во всем мире – как имплементировать Конвенцию Монтрё. Турция определила это как войну. Во-первых, все, что содержится в объективных положениях Монтре, будет применяться. Если есть положения на усмотрение Турции, Турция никоим образом не займет позицию, которая приведет к ухудшению ситуации", - сказал Челик на брифинге в среду.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/korabl-1775949996.html

https://ria.ru/20220226/prolivy-1775288310.html

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монтре

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, дарданеллы, босфор, монтре