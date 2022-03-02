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В Анкаре пообещали соблюдать Конвенцию Монтре
В Анкаре пообещали соблюдать Конвенцию Монтре - РИА Новости, 02.03.2022
В Анкаре пообещали соблюдать Конвенцию Монтре
Турция будет следовать объективным положениям Конвенции Монтре, не займет позицию, которая ухудшит ситуацию, заявил пресс-секретарь правящей Партии... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:03
2022-03-02T14:12
турция
в мире
дарданеллы
босфор
монтре
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АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция будет следовать объективным положениям Конвенции Монтре, не займет позицию, которая ухудшит ситуацию, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."Самый спорный вопрос во всем мире – как имплементировать Конвенцию Монтрё. Турция определила это как войну. Во-первых, все, что содержится в объективных положениях Монтре, будет применяться. Если есть положения на усмотрение Турции, Турция никоим образом не займет позицию, которая приведет к ухудшению ситуации", - сказал Челик на брифинге в среду.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/korabl-1775949996.html
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турция
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турция, в мире, дарданеллы, босфор, монтре
14:03 02.03.2022 (обновлено: 14:12 02.03.2022)
 
В Анкаре пообещали соблюдать Конвенцию Монтре

Правящая партия Турции пообещала следовать объективным положениям Конвенции Монтре

© AFP 2022 / Ozan KoseДельфин в проливе Босфор, Турция
Дельфин в проливе Босфор, Турция - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
Дельфин в проливе Босфор, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 мар – РИА Новости. Турция будет следовать объективным положениям Конвенции Монтре, не займет позицию, которая ухудшит ситуацию, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.
Фрегат ВМФ России Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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"Самый спорный вопрос во всем мире – как имплементировать Конвенцию Монтрё. Турция определила это как войну. Во-первых, все, что содержится в объективных положениях Монтре, будет применяться. Если есть положения на усмотрение Турции, Турция никоим образом не займет позицию, которая приведет к ухудшению ситуации", - сказал Челик на брифинге в среду.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 19:27
Турецкие проливы открыты для российских кораблей, сообщили в Стамбуле
 
ТурцияВ миреДарданеллыБосфорМонтре
 
 
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