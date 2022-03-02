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В Бейруте прошел митинг в поддержку России и жителей Донбасса
В Бейруте прошел митинг в поддержку России и жителей Донбасса - РИА Новости, 02.03.2022
В Бейруте прошел митинг в поддержку России и жителей Донбасса
Представители Русской диаспоры и ливанские граждане провели митинг в поддержку России у посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:42
2022-03-02T17:40
в мире
ливан
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Представители Русской диаспоры и ливанские граждане провели митинг в поддержку России у посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости."Мы пришли поддержать нашу Родину, наших соотечественников на Донбассе. Мы против фашистов и агрессии НАТО. Россия, Ливан с тобой", - сказала агентству одна из участниц акции Татьяна.Акция проходит организованно и мирно по инициативе активистов российской диаспоры в Ливане."Это самое малое, что мы можем сделать, прийдя сегодня поддержать Россию. Мы знаем, какова цена войны с фашизмом. Мы обязаны за всю ту помощь, которую Россия нам предоставляла долгое время. Мы верим в победу над новым фашизмом и НАТО", - сказал участница акции, ливанка Терез.На месте митинга дежурят военные и полиция для поддержания порядка. Накануне в социальных сетях украинской диаспоры звучали призывы к провокациям с целью срыва пророссийского митинга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
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в мире, ливан, россия, ситуация в днр и лнр
16:42 02.03.2022 (обновлено: 17:40 02.03.2022)
 
В Бейруте прошел митинг в поддержку России и жителей Донбасса

В Бейруте прошел митинг в поддержку России и жителей Донбасса

© Фото : ДНР ОнлайнПредставители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинги в поддержку России у посольства России в Бейруте
Представители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинги в поддержку России у посольства России в Бейруте - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Представители Русской диаспоры и ливанские граждане провели митинг в поддержку России у посольства РФ в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы пришли поддержать нашу Родину, наших соотечественников на Донбассе. Мы против фашистов и агрессии НАТО. Россия, Ливан с тобой", - сказала агентству одна из участниц акции Татьяна.
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Акция проходит организованно и мирно по инициативе активистов российской диаспоры в Ливане.
"Это самое малое, что мы можем сделать, прийдя сегодня поддержать Россию. Мы знаем, какова цена войны с фашизмом. Мы обязаны за всю ту помощь, которую Россия нам предоставляла долгое время. Мы верим в победу над новым фашизмом и НАТО", - сказал участница акции, ливанка Терез.
На месте митинга дежурят военные и полиция для поддержания порядка. Накануне в социальных сетях украинской диаспоры звучали призывы к провокациям с целью срыва пророссийского митинга.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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