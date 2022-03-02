https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

Главный раввин России призвал духовных лидеров выступить за мир на Украине

Главный раввин России призвал духовных лидеров выступить за мир на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Главный раввин России призвал духовных лидеров выступить за мир на Украине

Главный раввин России Берл Лазар призвал религиозных лидеров вместе выступить за мир на Украине и предложил "любое посредничество". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:09

2022-03-02T16:09

2022-03-02T16:09

религия

россия

берл лазар

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал религиозных лидеров вместе выступить за мир на Украине и предложил "любое посредничество"."В основе любой религии лежит тезис о том, что все мы дети одного Бога. А это значит – все мы братья. Да, мы разные люди, у нас могут быть совершенно разные взгляды на множество проблем. Но в одном мы обязаны быть едиными: наш долг перед Богом – всеми силами стремиться к взаимопониманию, к взаимному уважению и ни в коем случае не поднимать меч на брата своего! Один из главных постулатов веры в Бога единого – это уверенность в том, что любой конфликт можно и нужно решать только мирным путем", - говорится в обращении главного раввина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Лазар призвал, чтобы каждый верующий человек сделал все от него зависящее для спасения человеческих жизней."Сам я готов на любое посредничество, готов сделать все, что в моих силах, и даже больше, только чтобы замолчали орудия, перестали рваться бомбы! Но сейчас время совместных действий. Поэтому я обращаюсь ко всем религиозным лидерам – на Украине, в России, в Европе и на других континентах - с призывом вместе выступить за мир", - говорится в послании.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

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россия, берл лазар