https://ria.ru/20220302/miny-1776096271.html

В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины

В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины - РИА Новости, 02.03.2022

В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины

Войска ЛНР обнаружили в освобожденных районах мины, запрещенные Оттавской конвенцией, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель армии республики. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:36

2022-03-02T17:36

2022-03-02T18:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776098623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21f10b6f2185196a72e5ee8c2c3d3eaa.jpg

ПЕРЕДЕЛЬСКОЕ (ЛНР), 2 мар — РИА Новости. Войска ЛНР обнаружили в освобожденных районах мины, запрещенные Оттавской конвенцией, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель армии республики.Осколочные заградительные мины — противопехотные мины кругового поражения — нашли на брошенном объекте украинских военных. Это оружие неизбирательного действия. При срабатывании взрывателя боевая часть подлетает на высоту около 0,8 метра и поражает людей вокруг с помощью 2,4 тысячи стальных элементов.Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали в Оттаве в 1997 году. Украина ратифицировала документ в 2005-м. Использование таких боеприпасов — военное преступление.Подразделения ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил. О начале специальной военной операции по демилитаризации Украины Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля — через три дня после официального признания суверенитета республик Донбасса.Президент подчеркнул, что об оккупации государства речи не идет, Минобороны заявляет, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На территории ЛНР обнаружили мины запрещенного калибра В освобождённых ЛНР районах обнаружены украинские мины (на видео), запрещённые Оттавской конвенцией, которую Киев ратифицировал. Представитель армии ЛНР рассказал об этом корреспонденту РИА Новости. 2022-03-02T17:36 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр