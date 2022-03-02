https://ria.ru/20220302/miny-1776096271.html
В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины
В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины - РИА Новости, 02.03.2022
В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины
Войска ЛНР обнаружили в освобожденных районах мины, запрещенные Оттавской конвенцией, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель армии республики. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:36
2022-03-02T17:36
2022-03-02T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ПЕРЕДЕЛЬСКОЕ (ЛНР), 2 мар — РИА Новости. Войска ЛНР обнаружили в освобожденных районах мины, запрещенные Оттавской конвенцией, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель армии республики.Осколочные заградительные мины — противопехотные мины кругового поражения — нашли на брошенном объекте украинских военных. Это оружие неизбирательного действия. При срабатывании взрывателя боевая часть подлетает на высоту около 0,8 метра и поражает людей вокруг с помощью 2,4 тысячи стальных элементов.Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали в Оттаве в 1997 году. Украина ратифицировала документ в 2005-м. Использование таких боеприпасов — военное преступление.Подразделения ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил. О начале специальной военной операции по демилитаризации Украины Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля — через три дня после официального признания суверенитета республик Донбасса.Президент подчеркнул, что об оккупации государства речи не идет, Минобороны заявляет, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776098623_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2d34ed921b720ae12dbd5bd11c0f17a.jpg
На территории ЛНР обнаружили мины запрещенного калибра
В освобождённых ЛНР районах обнаружены украинские мины (на видео), запрещённые Оттавской конвенцией, которую Киев ратифицировал. Представитель армии ЛНР рассказал об этом корреспонденту РИА Новости.
2022-03-02T17:36
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
17:36 02.03.2022 (обновлено: 18:10 02.03.2022)
В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины
В освобожденных районах ЛНР нашли запрещенные Оттавской конвенцией мины
ПЕРЕДЕЛЬСКОЕ (ЛНР), 2 мар — РИА Новости. Войска ЛНР обнаружили в освобожденных районах мины, запрещенные Оттавской конвенцией, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель армии республики.
Осколочные заградительные мины — противопехотные мины кругового поражения — нашли на брошенном объекте украинских военных. Это оружие неизбирательного действия. При срабатывании взрывателя боевая часть подлетает на высоту около 0,8 метра и поражает людей вокруг с помощью 2,4 тысячи стальных элементов.
Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали в Оттаве
в 1997 году. Украина
ратифицировала документ в 2005-м. Использование таких боеприпасов — военное преступление.
Подразделения ДНР
и ЛНР
развивают наступление при поддержке российских вооруженных сил. О начале специальной военной операции по демилитаризации Украины Владимир Путин
объявил рано утром 24 февраля — через три дня после официального признания суверенитета республик Донбасса
.
Президент подчеркнул, что об оккупации государства речи не идет, Минобороны заявляет, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря
и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон
.