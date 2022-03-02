https://ria.ru/20220302/minoborony-1776147642.html

Минобороны обеспечит украинцев всем необходимым в контролируемых районах

Минобороны обеспечит украинцев всем необходимым в контролируемых районах - РИА Новости, 02.03.2022

Минобороны обеспечит украинцев всем необходимым в контролируемых районах

Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой Вооруженными Силами РФ и воинскими формированиями ДНР и ЛНР, не останется без еды, воды и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:49

2022-03-02T22:49

2022-03-02T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой Вооруженными Силами РФ и воинскими формированиями ДНР и ЛНР, не останется без еды, воды и средств первой необходимости, об этом в среду сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой Вооруженными Силами России, а также воинскими формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости", - заявил он.РФ сформировала гуманитарные колонны для помощи населению Украины, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию."Для оказания помощи населению Украины сформированы колонны с гуманитарными грузами. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости", - рассказал Мизинцев.Он уточнил, что подготовлено уже более 10,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.Начальник НЦУО уточнил, что сегодня колонна с гуманитарной помощью из Республики Крым уже прибыла в населенные пункты, расположенные на Юге Украины. Также завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.Генерал добавил, что совместно с Минтрансом России, Росавиацией, авиационными кампаниями, Росморречфлотом, Росжелдором, ОАО "РЖД" и Ростуризмом на данный момент решены все транспортно-логистические проблемы по перемещению граждан России авиационным, железнодорожным, морским и автомобильным транспортом в связи с введенными ограничениями по использованию аэродромов гражданской авиацией в южном регионе страны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, украина