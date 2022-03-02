https://ria.ru/20220302/minoborony-1775980059.html

Группировка ДНР с начала операции продвинулась на 58 километров

Группировка ДНР с начала операции продвинулась на 58 километров - РИА Новости, 02.03.2022

Группировка ДНР с начала операции продвинулась на 58 километров

Вооруженные силы ЛНР продвинулись на 75 километров, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:08

2022-03-02T10:08

2022-03-02T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вооруженные силы ЛНР продвинулись на 75 километров, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров", - сказал он.В то же время группировка войск ДНР, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/dnr-1775980601.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, владимир путин