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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/minoborony-1775980059.html
Группировка ДНР с начала операции продвинулась на 58 километров
Группировка ДНР с начала операции продвинулась на 58 километров - РИА Новости, 02.03.2022
Группировка ДНР с начала операции продвинулась на 58 километров
Вооруженные силы ЛНР продвинулись на 75 километров, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:08
2022-03-02T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вооруженные силы ЛНР продвинулись на 75 километров, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров", - сказал он.В то же время группировка войск ДНР, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, владимир путин
10:08 02.03.2022 (обновлено: 13:48 02.03.2022)
 
Группировка ДНР с начала операции продвинулась на 58 километров

Минобороны: группировка ДНР продвинулась на 58 километров, ЛНР — на 75 километров

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР в селе Пищевик
Военнослужащие ДНР в селе Пищевик - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вооруженные силы ЛНР продвинулись на 75 километров, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров", - сказал он.
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 10:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ДНР сообщила об украинской атаке в районе Бессарабки
В то же время группировка войск ДНР, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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