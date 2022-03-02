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https://ria.ru/20220302/minirovanie-1776011142.html
В Чебоксарах 80 детсадов эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
В Чебоксарах 80 детсадов эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 02.03.2022
В Чебоксарах 80 детсадов эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Третий день подряд в Чебоксарах эвакуируют образовательные учреждения из-за сообщений о "минировании", в среду эвакуировали восемь школ и 80 детсадов, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:10
2022-03-02T12:10
происшествия
россия
чебоксары
школа
дети
ложные сообщения о минировании зданий
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Третий день подряд в Чебоксарах эвакуируют образовательные учреждения из-за сообщений о "минировании", в среду эвакуировали восемь школ и 80 детсадов, сообщает Министерство образования Чувашии."Второго марта в 8 школах и 80 детских садах города Чебоксары проводятся эвакуационные мероприятия. Решение было принято на основании спам-сообщений о минировании, поступивших на почту учреждений. Администрациями образовательных учреждений были вызваны службы быстрого реагирования. Дети и сотрудники эвакуированы в ближайшие учреждения", - говорится в сообщении.В настоящее время поступившая информация проверяется, на местах работают правоохранители.В понедельник, 28 февраля, из-за электронных сообщений о "минировании", поступивших на почту учреждений, в Чебоксарах эвакуировали более 90 образовательных учреждений. Накануне по той же причине в столице Чувашии эвакуировали воспитанников и сотрудников 44 детских садов, а также учеников и педагогов пяти школ.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775847224.html
https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775779919.html
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происшествия, россия, чебоксары, школа, дети, ложные сообщения о минировании зданий
12:10 02.03.2022
 
В Чебоксарах 80 детсадов эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

В Чебоксарах восемь школ и 80 детсадов эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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Сапер
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Третий день подряд в Чебоксарах эвакуируют образовательные учреждения из-за сообщений о "минировании", в среду эвакуировали восемь школ и 80 детсадов, сообщает Министерство образования Чувашии.
"Второго марта в 8 школах и 80 детских садах города Чебоксары проводятся эвакуационные мероприятия. Решение было принято на основании спам-сообщений о минировании, поступивших на почту учреждений. Администрациями образовательных учреждений были вызваны службы быстрого реагирования. Дети и сотрудники эвакуированы в ближайшие учреждения", - говорится в сообщении.
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В настоящее время поступившая информация проверяется, на местах работают правоохранители.
В понедельник, 28 февраля, из-за электронных сообщений о "минировании", поступивших на почту учреждений, в Чебоксарах эвакуировали более 90 образовательных учреждений. Накануне по той же причине в столице Чувашии эвакуировали воспитанников и сотрудников 44 детских садов, а также учеников и педагогов пяти школ.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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ПроисшествияРоссияЧебоксарыШколаДетиЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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