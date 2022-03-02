https://ria.ru/20220302/mid-1776135855.html

МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы

МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы - РИА Новости, 02.03.2022

МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы

Россия допускает возможность выдворения американских дипломатов после инцидента с высылкой российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:50

2022-03-02T20:50

2022-03-02T21:10

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

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василий небензя

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия допускает возможность выдворения американских дипломатов после инцидента с высылкой российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотя нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере. Но демонстрируемая Вашингтоном наглость, его нежелание или неспособность договариваться попросту не оставляют иного выбора. Призываем американскую сторону проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию", — сказала она.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, василий небензя