https://ria.ru/20220302/mid-1776135855.html
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы - РИА Новости, 02.03.2022
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы
Россия допускает возможность выдворения американских дипломатов после инцидента с высылкой российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:50
2022-03-02T20:50
2022-03-02T21:10
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия допускает возможность выдворения американских дипломатов после инцидента с высылкой российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотя нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере. Но демонстрируемая Вашингтоном наглость, его нежелание или неспособность договариваться попросту не оставляют иного выбора. Призываем американскую сторону проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию", — сказала она.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, василий небензя
20:50 02.03.2022 (обновлено: 21:10 02.03.2022)
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы