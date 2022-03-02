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МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы - РИА Новости, 02.03.2022
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы
Россия допускает возможность выдворения американских дипломатов после инцидента с высылкой российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:50
2022-03-02T21:10
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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оон
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия допускает возможность выдворения американских дипломатов после инцидента с высылкой российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотя нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере. Но демонстрируемая Вашингтоном наглость, его нежелание или неспособность договариваться попросту не оставляют иного выбора. Призываем американскую сторону проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию", — сказала она.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, василий небензя
20:50 02.03.2022 (обновлено: 21:10 02.03.2022)
 
МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы

МИД допустил возможность выдворения американских дипломатов из Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия допускает возможность выдворения американских дипломатов после инцидента с высылкой российского сотрудника из секретариата ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотя нам не хотелось бы вновь прибегать к данной мере. Но демонстрируемая Вашингтоном наглость, его нежелание или неспособность договариваться попросту не оставляют иного выбора. Призываем американскую сторону проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию", — сказала она.
В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАООНВасилий Небензя
 
 
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