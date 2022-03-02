https://ria.ru/20220302/mid-1776097080.html

Россия не хочет воплощения сценария нажатия ядерной кнопки, заявили в МИД

Россия не хочет воплощения сценария нажатия ядерной кнопки, заявили в МИД - РИА Новости, 02.03.2022

Россия не хочет воплощения сценария нажатия ядерной кнопки, заявили в МИД

РФ исходит из того, что сценарий нажатия Россией ядерной кнопки не будет реализован ни при каких условиях, сказала официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:42

2022-03-02T17:42

2022-03-02T17:44

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

вооруженные силы рф

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

сша

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 мар – РИА Новости. РФ исходит из того, что сценарий нажатия Россией ядерной кнопки не будет реализован ни при каких условиях, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио W Radio."Мы исходим из того, что этот апокалиптический сценарий не будет реализован ни под каким предлогом и ни при каких условиях", - сказала она, отвечая на вопрос, от чего будет зависеть, нажмет ли Россия ядерную кнопку."Думаю, вы нас путаете с кем-то другим. Когда речь идет об использовании ядерного оружия, то мы уже несколько раз заявляли нашу позицию. Возможно, вы нас путаете с США, но Российская Федерация никогда об этом не говорила", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, сша