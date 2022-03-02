https://ria.ru/20220302/mid-1776070673.html

Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко

Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко - РИА Новости, 02.03.2022

Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко

Запад рушит собственные институты и правила в финансовой сфере, а его действия в военной грозят потенциальным инцидентом с НАТО, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:56

2022-03-02T15:56

2022-03-02T19:58

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Запад рушит собственные институты и правила в финансовой сфере, а его действия в военной грозят потенциальным инцидентом с НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24", комментируя антироссийские санкции."Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений (Украине. — Прим. ред.). Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", — сказал он.Дипломат отметил, что в Москве слышат о заявлениях НАТО об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине и считают это "проявлением разумности".При этом, по словам Грушко, происходящее сегодня в экономической и финансовой сферах говорит о том, что государства Запада нарушают собственные же правила.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220112/grushko-1767572630.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)