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Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко
Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко - РИА Новости, 02.03.2022
Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко
Запад рушит собственные институты и правила в финансовой сфере, а его действия в военной грозят потенциальным инцидентом с НАТО, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:56
2022-03-02T19:58
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Запад рушит собственные институты и правила в финансовой сфере, а его действия в военной грозят потенциальным инцидентом с НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24", комментируя антироссийские санкции."Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений (Украине. — Прим. ред.). Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", — сказал он.Дипломат отметил, что в Москве слышат о заявлениях НАТО об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине и считают это "проявлением разумности".При этом, по словам Грушко, происходящее сегодня в экономической и финансовой сферах говорит о том, что государства Запада нарушают собственные же правила.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220112/grushko-1767572630.html
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александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:56 02.03.2022 (обновлено: 19:58 02.03.2022)
 
Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко

Замглавы МИД России Грушко заявил об угрозе возникновения инцидентов с НАТО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Запад рушит собственные институты и правила в финансовой сфере, а его действия в военной грозят потенциальным инцидентом с НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24", комментируя антироссийские санкции.
"Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений (Украине. — Прим. ред.). Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", — сказал он.
Дипломат отметил, что в Москве слышат о заявлениях НАТО об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине и считают это "проявлением разумности".
При этом, по словам Грушко, происходящее сегодня в экономической и финансовой сферах говорит о том, что государства Запада нарушают собственные же правила.
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Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Александр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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