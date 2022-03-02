15:56 02.03.2022 (обновлено: 19:58 02.03.2022)
Запад рушит собственные институты и правила, заявил Грушко
Замглавы МИД России Грушко заявил об угрозе возникновения инцидентов с НАТО
Здание Министерства иностранных дел России
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Запад рушит собственные институты и правила в финансовой сфере, а его действия в военной грозят потенциальным инцидентом с НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24", комментируя антироссийские санкции.
"Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений (Украине. — Прим. ред.). Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов", — сказал он.
Дипломат отметил, что в Москве слышат о заявлениях НАТО об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине и считают это "проявлением разумности".
При этом, по словам Грушко, происходящее сегодня в экономической и финансовой сферах говорит о том, что государства Запада нарушают собственные же правила.
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Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.
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