https://ria.ru/20220302/mid-1776069382.html

МИД прокомментировал приостановку полномочий России в ПАСЕ и КМСЕ

МИД прокомментировал приостановку полномочий России в ПАСЕ и КМСЕ - РИА Новости, 02.03.2022

МИД прокомментировал приостановку полномочий России в ПАСЕ и КМСЕ

Россия пыталась сохранить Совет Европы как общеевропейскую, самодостаточную площадку, без Москвы его не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:52

2022-03-02T15:52

2022-03-02T17:01

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия пыталась сохранить Совет Европы как общеевропейскую, самодостаточную площадку, без Москвы его не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Хочу сказать, что это такой политический самострел... Было принято решение о приостановлении России в органах Совета Европы, заявили о том, что это временное решение, что оно обратимо, и пока мы находимся в этом положении. Очевидно, что на обозримую перспективу ситуация не улучшится. Но опять же, все будет зависеть от здравомыслия наших партнеров. Если они хотят разрушить организацию, и если Россия из нее уйдет, то Совет Европы просто потеряет свое существование", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Евросоюз пытается использовать Совет Европы в качестве собственного придатка, своего рода, "предбанника для вступления в Евросоюз". "Россия одна из немногих стран, на нашей стороне еще Турция, была Норвегия, некоторые другие страны, которые пытались сохранить Совет как общеевропейскую площадку, как самодостаточную, как площадку, на которой можно объединять усилия в решении целого ряда проблем, связанных с сохранением юридической идентичности совета европейского пространства, поэтому без нас ее не будет", - заключил замглавы.

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), парламентская ассамблея совета европы